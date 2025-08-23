- Hoy:
Atención residentes de Texas: gobernación de Greg Abbott anunció más operativos de patrullaje en este día festivo
La administración de Greg Abbott confirmó el despliegue de más personal de seguridad en las calles de Texas a partir del lunes 1 de septiembre de 2025.
Los feriados son momentos importantes para la población, ya que permiten a los trabajadores descansar de sus obligaciones y a los estudiantes compartir más tiempo con sus familias. También representan una oportunidad para salir de casa y romper la rutina. Con la llegada de un próximo feriado en septiembre, el estado de Texas confirmó nuevas medidas para garantizar que la jornada transcurra sin inconvenientes.
Patrullaje por el feriado de septiembre
El primer lunes de septiembre se celebra el Labor Day, una festividad que este año coincide con el 1 de septiembre. Ante ello, el gobernador Greg Abbott anunció el incremento de patrullas y operativos de seguridad, así como un mayor control vial en las calles de Texas. El objetivo es prevenir accidentes y supervisar el orden interno.Esta es la imagen en la cual el Departamento de Transporte recomienda a sus ciudadanos manejar con precaución. Foto: x.com/@TxDOT
Las autoridades estatales, en coordinación con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), intensifican la campaña "Conduzca Sobrio. Sin Arrepentimientos". Aunque la vigilancia comenzó a mediados de agosto, se confirmó que se reforzará durante el fin de semana largo.
También se incentivó a los residentes a cuidarse mutuamente y evitar riesgos al conducir, especialmente después de consumir bebidas alcohólicas. Esto cobra relevancia porque, según datos del Departamento de Transporte de Texas, cada 23 minutos ocurre un accidente en el que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.
Alto en las patrullas
Las autoridades gubernamentales informaron, a través de un comunicado oficial, que estas operaciones de control se mantendrán hasta el 1 de septiembre, fecha central del Labor Day. Habrá un amplio despliegue de patrullas y se reforzará la supervisión en calles y carreteras de Texas, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito.
