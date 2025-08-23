Atento inmigrante en EE. UU.: ¿cómo saber si soy elegible para aplicar a la tarjeta verde, según USCIS?

La tarjeta verde es el sueño de millones de inmigrantes en Estados Unidos, pero no todos califican para solicitarla. USCIS establece criterios específicos para determinar la elegibilidad. Conocerlos puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse fuera del proceso.

La elegibilidad depende de factores como el tipo de visa, el estatus migratorio y la situación familiar o laboral. Aplicar sin cumplir los requisitos puede resultar en un rechazo inmediato. Por eso, es clave informarse bien antes de iniciar cualquier trámite.

¿Cómo saber si soy aplicable a la Green Card?

Para saber si puedes aplicar a la Green Card, primero debes identificar en qué categoría de elegibilidad encajas: familiar, laboral, refugiado, asilado u otras. Cada una tiene requisitos específicos que debes cumplir, como tener un patrocinador o haber estado en el país cierto tiempo. Asimismo, USCIS ofrece herramientas en línea para ayudarte a determinar si calificas.

También es importante verificar si hay una visa disponible para tu categoría, ya que algunas tienen límites anuales. Además, debes tener un historial migratorio limpio y cumplir con ciertos criterios de admisibilidad. Consultar con un abogado o experto en inmigración puede ayudarte a evitar errores en el proceso.

¿Cuáles son las categorías de elegibilidad para la Green Card?

De acuerdo con el sitio web de USCIS, algunas de las categorías de elegibilidad para la Green Card o tarjeta verde son las siguientes: