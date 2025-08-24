No es hispano: inmigrante inventor de la "Trump Burger" fue detenido por ICE en Texas

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tienen como finalidad capturar a los extranjeros que residen de manera ilegal o sin documentos oficiales en Estados Unidos. Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por Donald Trump y generan temor en miles de ciudadanos que, incluso con residencia legal, se sienten afectados. En este caso, se trató de una persona procedente de Asia que tenía un negocio en honor al mandatario, pero fue detenido debido a que sus documentos estaban vencidos y presentaba otros antecedentes.

Empresario libanés detenido

"Durante su estancia ilegal en Estados Unidos, Abuelhawa ha puesto en peligro repetidamente la vida de estadounidenses inocentes", señaló un representante de ICE a los medios de comunicación. Se trata del ciudadano libanés Iyad Abuelhawa, de 55 años, quien fue arrestado por agentes migratorios. Este inmigrante, inventor de la llamada Trump Burger, solía expresar su apoyo a la actual administración de Estados Unidos.

Trump Burger abrió sus puertas en 2020 y su primer local esta en Bellville, Texas. Foto: AFP

Tiempo atrás cumplió una condena en una prisión federal y ahora enfrenta cargos por residir ilegalmente en el país durante más de 10 años. Desde 2009 pesaba sobre él una orden de deportación, según informó un portavoz de la agencia federal citado por un medio de comunicación. Además, aseguraron que actuarán con todo el peso de la ley y no permitirán que continúe transitando por las calles.

"Durante su estancia ilegal en Estados Unidos, Abuelhawa ha puesto en peligro repetidamente la vida de estadounidenses inocentes" declaró el funcionario. Explicó que tenia varios antecedentes criminales en Houston: "En 2007, fue condenado por fraude sanitario y falsificación de un medicamento por inyectar peligrosamente vacunas falsas contra la gripe a 1600 residentes del área de Houston. Debido a la prioridad de la actual administración en restaurar la integridad de las leyes de inmigración de nuestro país, fue arrestado por el ICE el 2 de junio y ya no podrá volver a poner en peligro a nadie en Estados Unidos"

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional explicaron que el principal cargo que se le imputa es haber permanecido en suelo estadounidense más tiempo del permitido e intentar un matrimonio simulado. Además, señalan que ingresó legalmente en 2019. Sus abogados solicitan protección, argumentando que su salud es delicada y podría fallecer dentro del centro de detención.

¿Quién es Iyad Abuelhawa?

También conocido como Eddie Hawa, nació en Jerusalén y fue precursor en la creación de restaurantes de la marca MAGA. En octubre de 2016 renombró su local de comida como Trump Burger en Bellville, una pequeña localidad de Houston, Texas. Esto ocurrió poco antes de la victoria de Trump sobre Clinton en las elecciones presidenciales.