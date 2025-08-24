- Hoy:
Ojo estadounidenses: EE. UU. advierte a los viajeros sobre este destino popular por la amenaza de delitos violentos
El Departamento de Estado de EE. UU. subió la alerta de viaje a nivel 2, señalando riesgos para los turistas estadounidenses en este destino.
La alerta llega mientras este destino turístico sigue siendo muy popular, atrayendo a millones de visitantes internacionales. Según RoadGenius, en 2024 recibió cerca de 45 millones de turistas, incluidos unos 13,5 millones de estadounidenses, lo que lo convierte en el principal destino internacional para viajeros de Estados Unidos.
PUEDES VER: Peligro para inmigrantes indocumentados: Donald Trump amenaza a ciudad santuario con una intervención federal bajo esta excusa
EE. UU. advierte a los viajeros sobre este destino popular debido a la amenaza de delitos violentos
El 12 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su aviso de viaje para México, elevando la alerta a nivel 2. Se recomienda a los estadounidenses extremar precauciones debido a riesgos de delitos violentos, incluidos terrorismo, secuestro y otros actos delictivos. Además, en algunas zonas, la asistencia a viajeros en emergencias podría ser limitada.
"Los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, son generalizados", señala el aviso. "También existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo posibles atentados".Los destinos más visitados incluyen Cancún, Tulum, Cabo San Lucas y Ciudad de México.
Alerta de viaje a México 2025: consejos de seguridad para turistas estadounidenses
A pesar de la advertencia, los estadounidenses no necesariamente deben cancelar sus viajes. Robert McDonald, agente retirado del Servicio Secreto y profesor de justicia penal en la Universidad de New Haven, señaló a Fox News que el aviso debe verse como un recordatorio, no como una prohibición.
"Se trata de conciencia situacional y sentido común: evita zonas de riesgo y, fuera de ellas, sé prudente con tu entorno", dijo. Con más de 20 años de experiencia en protección e inteligencia, McDonald destacó que los complejos turísticos suelen ser seguros, pero los riesgos aumentan al salir de ellos.
Para quienes aún planifican su viaje, McDonald’s sugiere estas precauciones:
- Evita taxis callejeros: usa solo compañías confiables y reservas anticipadas para prevenir extorsiones.
- Permanece en el complejo turístico: suelen ofrecer seguridad 24/7; si sales, no vayas solo ni de noche.
- Mantente alerta: evita distracciones como el teléfono al caminar y controla tus bebidas al socializar.
- Vístete con modestia: no uses joyas llamativas o costosas que llamen la atención.
- Comunica tu seguridad: mantente en contacto con personas de confianza y viaja en grupo.
- Prepárate para emergencias: conoce rutas de salida y cómo reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas.
