Tensión en Maryland: testigo relata la intervención de un inmigrante por parte de ICE en una gasolinera

Las redadas se registran en distintos puntos de Estados Unidos, lo que genera temor en muchas personas a salir a las calles. Quienes se topan con estos operativos suelen grabarlos y difundirlos en redes sociales para alertar a sus vecinos y advertirles sobre posibles riesgos al transitar. En este caso, CNN compartió el testimonio de un testigo que presenció el arresto de un ciudadano en Maryland.

Relato del operativo de ICE

Un testigo relató que el pasado jueves ingresó a una gasolinera en Takoma Park, Maryland, antes de dirigirse a su centro de labores. Esta persona, trabajador del medio de comunicación CNN, contó que observó a un hombre correr mientras era perseguido por un automóvil Kia de color negro hasta que fue alcanzado. En ese momento, un grupo de sujetos enmascarados descendió del vehículo.

El testigo contó que preguntó la identidad de uno de los encapuchados y, al voltear, vio que dentro del auto había otra persona con un arma de fuego. Fue entonces cuando comprendió que se encontraba en medio de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que el detenido era posiblemente un ciudadano extranjero. "Nunca había visto un arresto de ICE en persona, solo en las noticias y en videos en línea", relató.

La persona que presenció los hechos agregó que el auto negro tenía placas de matrícula genéricas con la bandera del estado de Maryland. "Aunque parecían ser agentes del orden, no los escuché identificarse. Su equipo táctico decía ‘policía’, pero no parecían estar vinculados a ningún departamento o agencia en particular, y no pude ver ninguna placa". Ante ello, decidió grabar el operativo.

El observador resaltó cómo metieron al detenido por la parte posterior del vehículo y compartió su impresión del momento: "Lo que vi del arresto duró menos de cinco minutos, pero fue aterrador y surrealista. Nunca oí a los agentes decirle a Samuel por qué lo detenían. Mientras los enmascarados lo subían a la parte trasera de la camioneta negra, sentí como si estuviera presenciando el secuestro de alguien".

Miedo en las calles

Cuando regresó al lugar de los hechos, se dio cuenta de que cerca de Takoma Park había una comunidad inmigrante. Conversó con algunas personas que transitaban por la zona y, de manera incómoda, contaron que esa misma mañana los federales arrestaron a tres personas. Una de ellas únicamente estaba comprando café cuando fue sorprendida por los agentes.