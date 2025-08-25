Clima de hoy en El Paso: pronóstico para el 25 de agosto, vía NWS

Este lunes 25 de agosto, el pronóstico del clima en El Paso, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Texas o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en El Paso: Pronóstico oficial del NWS para este lunes, 25 de agosto de 2025

El lunes 25 de agosto, los habitantes de El Paso amanecerán con una temperatura de aproximadamente 22 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 22 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 35 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 9.66 kilométros por hora a Este durante el día.

Por la noche, el clima en El Paso será de alrededor de 35 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado durante el día, y por la noche, claro y soleado.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del lunes, 25 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuándo cambia el horario de verano e inicia el invierno en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el cambio de estación y el fin del horario de verano están ligados a eventos astronómicos clave. El verano termina con el equinoccio de otoño, que ocurre entre el 22 y 23 de septiembre, marcando el inicio oficial del otoño, según la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

El invierno comienza con el solsticio de invierno, que suele ocurrir entre el 21 y 22 de diciembre. Este día, el más corto del año, marca el comienzo de la estación más fría en el hemisferio norte. Estos eventos astronómicos definen la transición hacia temperaturas más bajas en la región.