Donald Trump planea retirar la vacuna COVID-19 del mercado estadounidense

En China surgió un virus que se expandió por todo el planeta y obligó a las personas a resguardarse en sus hogares, tomar las máximas precauciones y evitar el contagio. Se trata del COVID-19. Con el tiempo, se desarrolló una vacuna que permitió contrarrestar la enfermedad y, poco a poco, la población pudo retomar sus actividades con cierta normalidad. Sin embargo, en Estados Unidos se ha propuesto retirar la vacuna del mercado a largo plazo.

¿Ya no se venderá la vacuna del COVID-19?

De acuerdo con el medio de comunicación Daily Beast, Robert F. Kennedy Jr., uno de los colaboradores más cercanos al presidente de Estados Unidos, señaló la medida que este busca implementar para retirar de los mercados la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2, originado en Asia y que causó la muerte de millones de personas.

El COVID-19 dejó como saldo más de 7 millones de muertos en todo el planeta.

El Dr. Aseem Malhotra declaró que la posición de Kennedy, al igual que la de Trump y su entorno familiar influyente, coincide en esta idea a pesar de no contar con formación científica. El cardiólogo de origen británico repitió en varias ocasiones que las vacunas son más peligrosas que el propio virus. Además, se desempeña como asesor de Make American Healthy Again (MAHA), un controvertido grupo de presión considerado el brazo externo de la agenda del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Explicó que las personas del entorno del funcionario no comprenden por qué se siguen utilizando estas medicinas y advirtió que la decisión de retirarlas del mercado podría tomarse "dentro de unos meses", lo que causaría temor, caos y posibles consecuencias legales. "Podría ocurrir en varias etapas, incluyendo el análisis de los datos", detalló Malhotra.

También mencionó los análisis que se están realizando sobre lesiones reportadas como consecuencia de las vacunas: "Pero dado el creciente interés de la administración en las lesiones por vacunas en las últimas semanas, también podría tomarse una decisión definitiva". Esta desconfianza hacia los medicamentos surge a raíz de un artículo publicado en 2022 por médicos, profesores e investigadores universitarios.

Origen del COVID-19

La enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2 apareció en la ciudad de Wuhan, China, en 2019 y fue declarada pandemia en 2020. Se transmite de persona a persona y es una infección respiratoria cuyos síntomas incluyen fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga.