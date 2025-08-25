- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Lanús vs. River Plate
- Banco de la Nación
Es oficial | Donald Trump firmó esta orden ejecutiva que modifica la libertad de los detenidos antes de los juicios
El presidente de Estados Unidos aprobó una orden que modifica las medidas sobre la libertad bajo fianza en diferentes ciudades, como Washington D.C.
Desde que el mandatario estadounidense Donald Trump asumió el poder por segunda vez, se ha caracterizado por aplicar diferentes políticas para reestructurar el país. En ese marco, recientemente se presentó en la Casa Blanca para anunciar ante los medios de comunicación la firma de una orden ejecutiva que reformula las libertades sin fianza en la capital y otras ciudades.
PUEDES VER: Donald Trump busca poner en jaque a Venezuela: EE. UU. acelera movimientos para forzar la caída de Nicolás Maduro
Nueva orden ejecutiva
Este lunes 25 de agosto de 2025, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden que elimina la libertad sin fianza en efectivo para las personas detenidas en Washington D.C. y en otras ciudades de Estados Unidos con políticas similares. Se trata de una de las dos medidas que aprobó durante una conferencia de prensa.
La medida establece que los sospechosos, especialmente aquellos acusados de delitos no violentos o menores, puedan obtener la libertad sin necesidad de pagar una fianza, mientras los magistrados analizan cada caso y evalúan si representan un riesgo para la comunidad o de fuga. Sobre esto, Trump declaró a los medios de comunicación: "Nos gusta lo limpio, nos gusta lo bonito y nos gusta lo seguro, y eso es lo que estamos consiguiendo".
Explicó que cada lugar del país donde existe la libertad sin fianza es un desastre, en referencia a ciudades como Nueva York y Chicago. "Quiero decir, malos políticos lo iniciaron, un mal liderazgo lo inició. Pero esa fue la clave: la fianza sin efectivo. Alguien asesina a otra persona y sale libre sin pagar fianza antes de que termine el día", señaló el jefe de Estado.
¿Qué es la libertad sin fianza?
En Estados Unidos, esta medida busca garantizar que el acusado se presente ante la corte sin necesidad de pagar dinero. De esta manera, la fianza deja de depender de la capacidad económica de una persona. Antes solía aplicarse en efectivo, cuando la corte establecía el monto que debía pagarse para obtener la libertad hasta el día del juicio. En caso de no comparecer, la fianza pasaba a manos del gobierno.
- 1
Ojo, inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente
- 2
Donald Trump busca poner en jaque a Venezuela: EE. UU. acelera movimientos para forzar la caída de Nicolás Maduro
- 3
Licencia de Conducir en la ciudad de Los Ángeles: ¿cómo solicitarla si ya soy un inmigrante legal?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90