Tras rechazo de Donald Trump: acciones de Orsted caen por la detención de un parque eólico en este importante estado

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mostró una postura opositora al uso de energías renovables e impulsa la producción de carbón, petróleo y gas. Además, suspendió varios programas federales que financiaban proyectos en este ámbito, como el desarrollo de vehículos eléctricos. También se comprometió a eliminar normas ambientales, a pesar de las advertencias sobre sus posibles consecuencias negativas para el medio ambiente. Debido a ello, Orsted, una empresa danesa, se está viendo perjudicada y aquí te contamos el motivo.

Trump contra proyectos renovables

Este lunes 25 de agosto se reportó la caída del valor de las acciones de la compañía Orsted, que descendieron un 17% tras la decisión del gobierno estadounidense de frenar el proyecto Revolution Wind, perteneciente a la empresa. La compañía ya enfrenta otros problemas como el incremento de costos, el alza en los tipos de interés y las interrupciones en la cadena de suministros. Por ello, optó por retrasar y cancelar varios de sus proyectos en distintos mercados.

El parque eólico ubicado en Rhode Island planteaba abastecer de energía eléctrica a miles de familias en Estados Unidos.

La Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) comunicó la suspensión de las obras del proyecto desarrollado en Rhode Island, que contaba con una inversión de 1.500 millones de dólares, un avance del 80% y 45 de las 65 turbinas ya instaladas. El objetivo era suministrar electricidad a 350.000 hogares de este estado y de Connecticut a partir de 2026.

No es la primera empresa en enfrentar restricciones, ya que este año también se frenó el proyecto Empire Wind 1, perteneciente a la compañía noruega Equinor y ubicado frente a Nueva York, en abril. El mandatario estadounidense defiende estas acciones al considerarlas costosas y poco confiables.

Pese al contratiempo que sufrió Orsted, cuyo 50,1% pertenece al Estado danés, la empresa confirmó planes para emitir un incremento de capital de emergencia por 9.400 millones de dólares. El anuncio se realizó a inicios de agosto y, al parecer, la compañía sigue comprometida con los proyectos que desarrolla en suelo norteamericano.

Dinamarca y Estados Unidos en tensión

Aunque varios analistas consideran que la suspensión podría revertirse para alcanzar un acuerdo, la situación podría verse afectada por los comentarios del gobierno de Estados Unidos sobre su interés en la posesión de Groenlandia. Además, el ministro danés Lars Løkke firmó un tratado con Gavin Newsom, gobernador de California, para fortalecer las relaciones bilaterales. Esto cobra relevancia, ya que el funcionario californiano ha sido un fuerte crítico del jefe de la Casa Blanca.