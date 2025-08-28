Malas noticias, conductores comerciales: Departamento de Transporte de EE. UU. plantea retirar financiación a estos estados

Las personas que residen en Estados Unidos por motivos académicos o laborales deben procurar dominar el idioma inglés para desenvolverse con mayor facilidad en la sociedad norteamericana. Esto no solo facilita la adaptación, sino también la interacción cotidiana con los ciudadanos. Sin embargo, en el caso de los choferes, el manejo del idioma es una obligación, y la falta de cumplimiento puede generar consecuencias en aquellos estados que aplican esta normativa.

Deben cumplir estos estados o no hay financiación

El Departamento de Transporte de Estados Unidos comunicó a los estados de California, Nuevo México y Washington que, si los conductores de vehículos comerciales no cumplen con la condición de manejar el idioma inglés, dejarán de recibir financiamiento federal. Así lo confirmó el secretario de la cartera, Sean Duffy.

Se explicó que esta normativa busca reducir los accidentes de tránsito, ya que los conductores deben comprender las señales y poder comunicarse con la policía en caso de emergencia o si son detenidos. "Se trata de mantener a las personas seguras en los caminos. Sus familias, sus hijos, sus cónyuges, sus seres queridos, sus amigos. Todos usamos los caminos, y necesitamos asegurarnos de que quienes conducen grandes camiones —semirremolques— puedan entender las señales de tránsito, que han sido bien entrenados".

Se otorgó un plazo de 30 días para que se cumpla con la medida; de lo contrario, se retendría hasta el 100% de los fondos destinados al Programa de Asistencia para la Seguridad de Autotransportistas. Para el año fiscal 2024, California recibe más de 30 millones de dólares, mientras que Nuevo México obtiene 6 millones y Washington 9 millones.

En la conferencia de prensa, Duffy enfatizó que, al tratarse de un problema de seguridad, es fundamental que los conductores de vehículos pesados puedan comunicarse: "Se trata de un problema de seguridad: garantizar que los conductores de camiones muy pesados —de 36.000 kilos— hablen inglés es un asunto de seguridad realmente importante".

California no aplica esta regla de supervisión

El Departamento de Transporte informó que, desde la entrada en vigencia de la norma, California realizó unas 34.000 inspecciones en las que se detectaron serias infracciones. En una de ellas, un conductor fue dado de baja por no cumplir con el requisito de manejar el inglés. En otros estados, 23 camioneros enfrentaron la misma situación, pero en California se les permitió continuar conduciendo tras la revisión.