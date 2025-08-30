IMPORTANTE, inmigrantes: Esta es una de las oportunidades que no puedes dejar pasar en Estados Unidos y más, si es que tu principal objetivo es aprender el idioma. Por ello, a raíz de mejorar frente a esta problemática, diversas bibliotecas públicas en Texas han decidido ofrecer, a partir de septiembre de 2025, clases gratuitas de inglés dirigidas a adultos extranjeros.

Estas sesiones se centrarán en desarrollar distintas habilidades y se adaptarán a diversos niveles de conocimiento, facilitando así la integración de este grupo de personas en la sociedad estadounidense. En esta nota, todo lo que debes.

En septiembre, los latinos en Texas podrán recibir cursos de inglés GRATIS, en biblioteca pública

"Harris County Public Library", uno de los sistemas más populares y que abarca casi 30 bibliotecas en Texas, ha anunciado a través de su sitio web el lanzamiento de un programa denominado "Ciudadanía y aprendizaje del inglés", que se encargará de brindar lecciones y materiales sin costo alguno.

En septiembre, los latinos en Texas podrán recibir cursos de inglés GRATIS, en biblioteca pública.

Este programa internacional se estructurará en módulos, adaptándose a los diferentes niveles de inglés de los participantes y a las habilidades específicas que deseen mejorar. Asimismo, el catálogo de clases brinda opciones para niveles básico, intermedio y avanzado, permitiendo a los interesados enfocarse en mejorar sus habilidades de conversación y lectura en voz alta.

Es importante señalar que, en el mes de septiembre, la red de bibliotecas planea ofrecer cerca de 90 clases, complementadas con actividades interactivas como ESL Game Time, donde los mayores de 18 años podrán practicar el idioma a través de juegos y seguir aprendiendo mucho más.

En tanto, E.S.L. Cafe se encargará de dar un espacio más informal para que los adultos se familiaricen con el inglés cotidiano. Un evento destacado será ¡Fiesta!, que también está programado para el 20 de septiembre, que celebrará la herencia hispana con música, baile y actividades para toda la familia, sin importar su situación migratoria ni el país.

Texas: en estos lugares se dan las clases de inglés y más

Por otro lado, es importante saber que el extranjero tendrá que adaptarse en un sistema de bibliotecas públicas. Las clases de Harris County Public Library se llevarán a cabo en varios lugares. Por ejemplo, este primero de septiembre se dictarán las clases de inglés conversacional en tres sitios, que son los siguientes: