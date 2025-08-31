Conmoción en California: operativos de ICE se realizaron en dos locales comerciales y desata indignación

California es uno de los estados con mayor presencia de ciudadanos extranjeros, en su mayoría latinos. Tras la imposición de las políticas migratorias, esta gobernación se convirtió en uno de los lugares donde más rechazo se evidenció frente a las órdenes del gobierno de Donald Trump. Recientemente, oficiales de ICE realizaron operativos en dos negocios de la zona.

Home Depot y Studio City los escenarios de las redadas

De acuerdo con informes de medios locales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó un operativo en Studio City Hand Car Wash, en California, donde detuvo a varios trabajadores del establecimiento. La sorpresiva aparición de los oficiales federales generó molestia e indignación entre los residentes de la zona.

La redada ocurrió el pasado viernes 29 de agosto en horas de la mañana en la sede de Ventura Boulevard. Según diversos videos de testigos, se observa a oficiales enmascarados, armados y con chalecos antibalas persiguiendo y deteniendo a los empleados del lugar. Así lo confirmó Jay Schwartz, un testigo: "Llevan máscaras, llevan chalecos antibalas. Tienen armas largas. Tienen pistolas y persiguen y gritan a todo el mundo".

Informes del DHS señalan que los detenidos eran de nacionalidad guatemalteca y mexicana. Ese mismo día, en la ciudad de Poma, oficiales federales intervinieron un establecimiento de Home Depot, donde capturaron a tres inmigrantes indocumentados de las mismas nacionalidades. Uno de ellos, identificado como Misael Feliciano López, tenía antecedentes penales por violencia doméstica.

Otros delitos que, según las autoridades, se le atribuían eran conducir bajo los efectos del alcohol. Este negocio ya había sido intervenido anteriormente por ICE e incluso fue acusado de colaborar con la agencia migratoria para emboscar a los residentes extranjeros que acudían a sus establecimientos en el estado.

Reacciones

La senadora del Partido Demócrata, Susan Rubio, publicó un pronunciamiento en el que criticó de manera contundente estas acciones federales y expresó su solidaridad con las familias de los afectados. Señaló: "Estoy devastada por el hecho de que cuatro jornaleros de Home Depot hayan sido detenidos esta mañana en Pomona. Son personas trabajadoras que solo buscan la oportunidad de proveer para sus familias".