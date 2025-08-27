Pánico en California: operativo policial logró capturar a 14 personas acusadas de una red de robo dirigida a Home Depot

Home Depot es uno de los locales más reconocidos de Estados Unidos por su amplia variedad de productos para el hogar. En los últimos días ha sido noticia por los operativos de ICE en busca de inmigrantes, pero esta vez fue tendencia por convertirse en víctima de un grupo de inescrupulosos que intentaron robar en sus establecimientos en una localidad de California.

Capturados por robar

"Básicamente, habían logrado llevar a cabo más de 600 robos diferentes en tiendas Home Depot de los condados circundantes", declaró el fiscal distrital del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, luego de que las autoridades anunciaran el pasado martes la detención de 14 personas involucradas en el robo a las instalaciones de Home Depot.

La denominaron la mayor operación de robo organizado en la historia de la compañía, y nueve de los detenidos enfrentan cargos por delitos graves. "Debieron pensar que la vida era maravillosa. Ganaban millones de dólares y parecía que nadie iba a detenerlos", señaló el magistrado. Las autoridades detallaron que David Ahl orquestaba el plan y dirigía una tienda llamada ARIA Wholesale en Tarzana.

Por ahora, permanece detenido en un centro penitenciario del condado de Ventura con una fianza de 500.000 dólares. Podría enfrentar hasta 32 años de prisión si es hallado culpable. El sheriff del condado, Jim Fryhoff, explicó que los "aceleradores" de Ahl robaban componentes eléctricos costosos y, en algunas ocasiones, saqueaban todo en un solo día. Luego entregaban los artículos en su negocio dentro de bolsas de basura o cajas de la compañía.

Otro implicado en este delito es el cuñado de Ahl, quien aparentemente vendía la mercancía a través de eBay. En tanto, la expareja del cabecilla y su actual novio enfrentan cargos por dirigir parte del operativo criminal. Las autoridades incautaron 3,7 millones de dólares en propiedades que habían sido sustraídas de Home Depot.

Home Depot se pronunció

La gerente regional de protección de activos, Darlene Hermosillo, enfatizó que este crimen afecta a mucho más que solo a las ganancias comerciales: "Se trata de proteger el bienestar y la seguridad de nuestros clientes, nuestros asociados y las comunidades a las que servimos", declaró el pasado martes.