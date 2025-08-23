0
EN VIVO
Barcelona vs Levante por LaLiga

Ojo, inmigrantes: Home Depot se pronunció y reveló si colabora con los agentes de ICE

La compañía fundada en 1978 en Georgia se pronunció sobre los recientes acontecimientos que involucran a numerosos inmigrantes y a la agencia federal ICE.

Miguel Reyes
En los últimos días se reportaron operativos en los alrededores del establecimiento Home Depot.
En los últimos días se reportaron operativos en los alrededores del establecimiento Home Depot. | Composición: Miguel Reyes / Libero
COMPARTIR

Recientemente se llevaron a cabo operativos en diversos locales comerciales del condado de Los Ángeles, California. Esto generó malestar entre muchos inmigrantes que acuden a estos establecimientos, ya que afirman no sentirse seguros en ningún punto del estado. Incluso se cuestionó que la organización Home Depot estuviera colaborando con el gobierno para detener a extranjeros, motivo por el cual la empresa salió a dar su descargo. ¿Qué respondió?

EE. UU.: protestas en tiendas Home Depot tras constantes redadas de ICE.

PUEDES VER: Atención, inmigrantes en EE. UU. | Reportan protestas en tiendas Home Depot tras constantes redadas de ICE

¿Home Depot apoya a ICE?

Tras las quejas de inmigrantes sobre una presunta colaboración de Home Depot con los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la compañía negó dichas acusaciones y recalcó que no mantiene ningún tipo de trabajo conjunto con las autoridades federales. El gerente de comunicaciones corporativas, George Lane, aseguró que no existe relación alguna con el gobierno de Estados Unidos y que tampoco son notificados cuando se realizan redadas.

Home Depot ofrece productos para mejoras del hogar, ferretería, bricolaje y materiales de construcción.

Estas declaraciones surgen luego de que, en los estacionamientos de los establecimientos, se observara a las autoridades vigilando a migrantes que ofrecían sus servicios como mano de obra. Esta situación derivó en operativos que terminaron convirtiéndose en verdaderos enfrentamientos y, días después, desencadenaron protestas en las afueras del negocio.

El representante comercial pidió a sus asociados reportar de manera inmediata cualquier tipo de intervención federal, aunque también aclaró que la compañía está obligada a cumplir con las normas y regulaciones federales y locales en todos los establecimientos donde opera. Pese a ello, diversos colectivos manifestaron su disconformidad con esta respuesta.

No aceptan esta respuesta

Diferentes grupos y colectivos defensores de los derechos de los migrantes pidieron boicotear a Home Depot y otras cadenas donde se reportaron estos operativos. Esto ya ocurrió la semana pasada, cuando organizaron un plantón de 24 horas frente a una de las tiendas en Los Ángeles. La consigna fue no comprar en estas cadenas, argumentando que colaboran con los federales.

Lo más visto

  1. Anuncian la PEOR noticia para Trump | Juez federal lo frena y le prohíbe recortar fondos a 34 ciudades 'santuario' en EE. UU.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano