Ojo, inmigrantes: Home Depot se pronunció y reveló si colabora con los agentes de ICE

Recientemente se llevaron a cabo operativos en diversos locales comerciales del condado de Los Ángeles, California. Esto generó malestar entre muchos inmigrantes que acuden a estos establecimientos, ya que afirman no sentirse seguros en ningún punto del estado. Incluso se cuestionó que la organización Home Depot estuviera colaborando con el gobierno para detener a extranjeros, motivo por el cual la empresa salió a dar su descargo. ¿Qué respondió?

¿Home Depot apoya a ICE?

Tras las quejas de inmigrantes sobre una presunta colaboración de Home Depot con los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la compañía negó dichas acusaciones y recalcó que no mantiene ningún tipo de trabajo conjunto con las autoridades federales. El gerente de comunicaciones corporativas, George Lane, aseguró que no existe relación alguna con el gobierno de Estados Unidos y que tampoco son notificados cuando se realizan redadas.

Home Depot ofrece productos para mejoras del hogar, ferretería, bricolaje y materiales de construcción.

Estas declaraciones surgen luego de que, en los estacionamientos de los establecimientos, se observara a las autoridades vigilando a migrantes que ofrecían sus servicios como mano de obra. Esta situación derivó en operativos que terminaron convirtiéndose en verdaderos enfrentamientos y, días después, desencadenaron protestas en las afueras del negocio.

El representante comercial pidió a sus asociados reportar de manera inmediata cualquier tipo de intervención federal, aunque también aclaró que la compañía está obligada a cumplir con las normas y regulaciones federales y locales en todos los establecimientos donde opera. Pese a ello, diversos colectivos manifestaron su disconformidad con esta respuesta.

No aceptan esta respuesta

Diferentes grupos y colectivos defensores de los derechos de los migrantes pidieron boicotear a Home Depot y otras cadenas donde se reportaron estos operativos. Esto ya ocurrió la semana pasada, cuando organizaron un plantón de 24 horas frente a una de las tiendas en Los Ángeles. La consigna fue no comprar en estas cadenas, argumentando que colaboran con los federales.