Atención: Recientemente, se informó que una mujer de 29 años, que responde al nombre de Ciera Washington, fue acusada de dejar a tres niños dentro de un auto mientras se encontraba dentro de un Walmart Superstore el domingo en Sunrise.

Tal como informó la policía y las autoridades, la mujer compareció ante el tribunal del condado de Broward el último lunes 15 de septiembre, esto luego de recibir tres cargos de negligencia infantil sin grandes daños corporales. El hecho de abandonar a los niños en un Nissan Sentra estacionado en el 12555 de West Sunrise Boulevard y sin ventilación, ha ocasionado que su situación empeore. AQUÍ los detalles.

Walmart: hallan a niños dentro de auto sin ventilación y acusan a madre de abandonarlos

'NbcMiami', 'Local10' y otros medios internacionales compartieron datos relevantes sobre el caso de una madre de familia: Ciera Washington. La mujer fue detenida en Sunrise, EE. UU., tras recibir fuertes acusaciones de haber dejado a sus tres hijos en el interior de un vehículo caliente mientras realizaba compras en un Walmart.

Ahora, la madre de 29 años enfrenta tres cargos de negligencia infantil sin lesiones graves, tal como se pudo conocer gracias a los registros de la cárcel de Broward. Asimismo, se reveló que dicho incidente tuvo lugar el 14 septiembre, en el estacionamiento de la tienda estadounidense.

La intervención policial en este caso se realizó después de que un testigo alertara sobre un leve golpe proveniente del maletero de un Nissan Sentra, donde se encontraban los pequeños. El testigo informó aseguró que el motor del auto estaba apagado, el aire acondicionado no funcionaba y las ventanas estaban cerradas, lo que impedía la ventilación.

Además, otros dos testigos adicionales confirmaron que los menores estaban escondidos en el maletero y presentaban signos de deshidratación, empapados en sudor, pues no había aire acondicionado.

El informe policial evidenció a Washington dentro del local con una amiga por un tiempo de 40 minutos, mientras tenía en su poder las llaves del vehículo. Si bien, los pequeños no sufrieron lesiones graves, la policía resaltó que la temperatura exterior alcanzaba los 82 grados, con un índice UV de uno al momento de este hallazgo.

¿Qué pasará con la mujer tras ser expuesta en el caso de negligencia con sus menores hijos?

Por otro lado, es importante saber que, en la última audiencia de fianzas de Washington, la cual se realizó el 15 de septiembre, el abogado defensa de la mujer precisó que era la primera vez que su clienta enfrentaba problemas con la ley. "Nunca ha sido arrestada. Ha residido aquí toda su vida. Según tengo entendido, ha solicitado una pensión por discapacidad y actualmente se encuentra desempleada", comentó.

Pese a ello, el juez del caso no dudó en determinar que sñi existe una causa probable para los cargos presentados, estableciendo una fianza de 3.000 dólares y ordenando a aquella madre de familia que no tenga más contacto con sus hijos, a excepción de las órdenes que brinde el tribunal de dependencia al respecto.