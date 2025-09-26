Una reconocida aerolínea pagará más de 11 millones de dólares tras derrame cerebral de un pasajero en pleno vuelo

Un tribunal federal en California determinó que American Airlines deberá indemnizar con más de USD 11 millones a Jesús Plasencia, pasajero que sufrió un derrame cerebral durante un vuelo entre Miami y Madrid en 2021. El fallo concluyó que la tripulación no aplicó los protocolos médicos a tiempo, lo que provocó consecuencias irreversibles para la salud del viajero.

Negligencia antes y durante el vuelo

De acuerdo con los documentos judiciales, Plasencia, de 67 años, presentó problemas en el habla y motricidad mientras el avión aún estaba en tierra en Miami. Su esposa alertó a la tripulación, pero el piloto restó importancia a los síntomas y autorizó el despegue. Según el expediente, la aerolínea no contactó con personal médico ni consideró desembarcar al pasajero.

American Airlines fue condenada a pagar más de USD 11 millones tras un derrame cerebral en uno de sus vuelos.

En pleno vuelo sobre el Atlántico, el hombre sufrió un accidente cerebrovascular severo. A bordo había pasajeros con experiencia médica, pero no contaban con el equipamiento necesario, como un tensiómetro, lo que limitó la atención. La falta de acción y de instrumentos adecuados fue uno de los puntos clave para el jurado al atribuir responsabilidad a la aerolínea.

El impacto del fallo y la respuesta de la aerolínea

Tras ocho horas de viaje, el avión aterrizó en Madrid, donde Plasencia fue hospitalizado en estado crítico y posteriormente trasladado a EE. UU. en una ambulancia aérea. Desde entonces, no puede hablar, escribir ni realizar actividades básicas sin asistencia, y la indemnización será destinada a su cuidado y adaptación del hogar.

El fallo aplicó el Convenio de Montreal, tratado que regula las obligaciones de las aerolíneas en vuelos internacionales. El jurado determinó que American Airlines incumplió sus deberes de seguridad, aunque redujo la compensación inicial de USD 13,28 millones a poco más de USD 11 millones tras considerar responsabilidad compartida del pasajero.

American Airlines afirmó a medios locales que "no comparte el criterio del jurado" y que evalúa una posible apelación. Para expertos legales, el caso marca un precedente relevante sobre la obligación de las aerolíneas de responder ante emergencias médicas en trayectos de larga distancia.