Una prestigiosa automotriz retira 200.000 autos tras detectar falla que podría provocar incendios

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) confirmó el retiro de 196.355 vehículos BMW y Toyota Supra en Estados Unidos por un defecto eléctrico que podría causar cortocircuitos e incendios. La medida, anunciada el 26 de septiembre de 2025, obliga a los fabricantes a contactar a los propietarios y realizar reparaciones gratuitas.

Qué modelos están en la lista del recall

El defecto está vinculado al relé del motor de arranque, que puede corroerse, sobrecalentarse y generar fuego incluso con el auto apagado. Entre los modelos afectados están el BMW 330i (2019-2021), BMW Z4 (2019-2022), BMW 530i, X3 y X4 (2020-2022), BMW 430i y Convertible (2021-2022), BMW 230i (2022) y Toyota Supra (2020-2022).

Autos BMW y Toyota Supra fueron retirados en EE.UU. por riesgo de incendio en el motor, según la NHTSA.

La NHTSA recomendó estacionar los autos en exteriores, lejos de casas o estructuras, hasta que se realice la reparación. El proceso comenzará el 14 de noviembre, cuando se enviarán notificaciones oficiales a los propietarios registrados.

Cómo verificar si tu auto está afectado

Desde esa fecha, los dueños podrán ingresar al portal NHTSA.gov/recalls y consultar con su número de identificación vehicular (VIN). BMW habilitó además la línea 1-800-525-7417 para resolver dudas, mientras que Toyota ofrecerá atención en sus concesionarios oficiales.

Las reparaciones consisten en el reemplazo gratuito del relé del arranque en la red de talleres autorizados. Según las autoridades, el riesgo de incendio persiste hasta que la pieza sea sustituida, por lo que se insta a los propietarios a no retrasar la visita.

Este recall se suma al de septiembre de 2024, cuando BMW llamó a revisión a más de 720.000 vehículos en Norteamérica por una falla en la bomba de agua eléctrica. Ambos casos reflejan un patrón de problemas en componentes electrónicos clave para la seguridad de la marca.