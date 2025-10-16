0
Alianza Lima vs Sport Boys HOY por Liga 1

Atento a esta oferta en Walmart: indispensable para la Navidad, baja de $300 a $40 ¡ahora mismo!

El mini árbol de Navidad preiluminado Qunler de 1.2 metros está disponible en Walmart con una oferta exprés que supera el 85 % de descuento.

María Zapata
Nunca es temprano para planear las celebraciones.
Nunca es temprano para planear las celebraciones.
Si buscas un árbol de Navidad artificial que combine estilo, funcionalidad y un precio accesible, no puedes dejar pasar esta oferta de Walmart USA. El árbol Qunler de 4 pies, preiluminado con 150 luces LED en dos tonos (blanco cálido y multicolor), está disponible por $40, una reducción significativa respecto a su precio original de $300.

El robo de sets LEGO en tiendas minoristas crece como problema.

PUEDES VER: ALERTA en Target y Walmart: atrapan a sospechoso de orquestar robo masivo de preciado artículo coleccionable en tiendas

Oferta en Walmart: características destacadas del mini árbol de Navidad

No dejes pasar la oportunidad de adquirir un árbol de Navidad de calidad a un precio inigualable. Visita Walmart y aprovecha esta oferta antes de que se agoten las existencias.

  • Diseño realista: Con 360 puntas de ramas, ofrece una apariencia natural y frondosa.
  • Luces LED integradas: Incluye 150 luces LED en dos tonos, con 10 modos de iluminación, que aportan un ambiente festivo y acogedor.
  • Fácil montaje y almacenamiento: Su estructura plegable permite un ensamblaje y guardado sin complicaciones.
  • Base metálica: Proporciona estabilidad y durabilidad al árbol.
Oferta en Walmart

El árbol preiluminado es ideal para espacios pequeños.

¿Por qué elegir este mini árbol de Navidad para tu hogar?

Este árbol es ideal para quienes buscan una decoración navideña sin complicaciones. Su diseño preiluminado elimina la necesidad de colocar luces adicionales, ahorrando tiempo y esfuerzo. Además, su tamaño de 4 pies lo hace perfecto para espacios pequeños o medianos. La combinación de luces LED en blanco cálido y multicolor permite crear diferentes ambientes según la ocasión.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

