Atento a esta oferta en Walmart: indispensable para la Navidad, baja de $300 a $40 ¡ahora mismo!
El mini árbol de Navidad preiluminado Qunler de 1.2 metros está disponible en Walmart con una oferta exprés que supera el 85 % de descuento.
Si buscas un árbol de Navidad artificial que combine estilo, funcionalidad y un precio accesible, no puedes dejar pasar esta oferta de Walmart USA. El árbol Qunler de 4 pies, preiluminado con 150 luces LED en dos tonos (blanco cálido y multicolor), está disponible por $40, una reducción significativa respecto a su precio original de $300.
Oferta en Walmart: características destacadas del mini árbol de Navidad
No dejes pasar la oportunidad de adquirir un árbol de Navidad de calidad a un precio inigualable. Visita Walmart y aprovecha esta oferta antes de que se agoten las existencias.
- Diseño realista: Con 360 puntas de ramas, ofrece una apariencia natural y frondosa.
- Luces LED integradas: Incluye 150 luces LED en dos tonos, con 10 modos de iluminación, que aportan un ambiente festivo y acogedor.
- Fácil montaje y almacenamiento: Su estructura plegable permite un ensamblaje y guardado sin complicaciones.
- Base metálica: Proporciona estabilidad y durabilidad al árbol.
El árbol preiluminado es ideal para espacios pequeños.
¿Por qué elegir este mini árbol de Navidad para tu hogar?
Este árbol es ideal para quienes buscan una decoración navideña sin complicaciones. Su diseño preiluminado elimina la necesidad de colocar luces adicionales, ahorrando tiempo y esfuerzo. Además, su tamaño de 4 pies lo hace perfecto para espacios pequeños o medianos. La combinación de luces LED en blanco cálido y multicolor permite crear diferentes ambientes según la ocasión.
