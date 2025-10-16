LAMENTABLE NOTICIA para inmigrantes: deportaciones en EE. UU. crean vacíos laborales graves en la construcción

En Estados Unidos, el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado "por error", ha dejado al descubierto un daño colateral poco comentado de la política migratoria de Donald Trump: el enorme vacío que dejan trabajadores inmigrantes en industrias que dependen de ellos. Ábrego fue detenido al terminar su turno en una obra de construcción, y su ausencia se suma a la de muchos que ya no regresan a sus trabajos por temor o deportación.

Desde comunidades mexicanas hasta latinoamericanas, hay historias similares. Leonel Chávez, inmigrante mexicano, fue deportado mientras se dirigía al trabajo con su hermano, dejando atrás su negocio de construcción. Otro trabajador, Boris Bolagay, ecuatoriano, decidió regresar voluntariamente al no poder regularizar su estatus. Estas situaciones se repiten mes a mes, en una industria que calcula un déficit mensual cercano a los 300.000 trabajadores, lo cual agrava la crisis laboral del país.

Vacío laboral en la construcción: una industria al límite

La construcción lleva años padeciendo la escasez de mano de obra; la salida o deportación de inmigrantes como Ábrego y Chávez profundiza esa brecha. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), el déficit de empleados ronda los 300.000 mensuales, lo que afecta directamente proyectos de infraestructura, vivienda y servicios que requieren trabajadores manuales cualificados.

La deportación de trabajadores inmigrantes agrava la crisis laboral en EE. UU.

El resultado no solo es la lentitud o paralización de obras, sino también impactos económicos para comunidades locales que dependen de esos empleos. Muchas empresas ahora enfrentan costos adicionales o simplemente no pueden cumplir contratos por falta de personal dispuesto a trabajar bajo condiciones de riesgo migratorio.

Miedo, éxodo voluntario y consecuencias económicas

El temor generado por las redadas ha llevado a que jornaleros eviten salir a trabajar, especialmente en lugares como estacionamientos de Home Depot u otros comercios donde se les hacía fácil conseguir empleo diario. Muchos inmigrantes ahora preferirían regresar a sus países de origen antes que vivir con el constante temor de ser detenidos o deportados, aún cuando estuvieran en proceso de legalización.

Ese éxodo voluntario junto con las deportaciones, tanto de personas con antecedentes penales como sin ellos, está causando un impacto visible. Reportes muestran que industrias con alta participación de trabajadores inmigrantes, como la construcción, han perdido decenas de miles de empleos este año comparado con años anteriores, profundizando una crisis laboral que ya tiene efectos sociales, económicos y de infraestructura.