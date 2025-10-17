¡Ayuda urgente! Hasta $12,300 dólares disponibles para pagar luz y gas: así puedes SOLICITAR este beneficio
El programa Liheap otorga hasta $12,300 a hogares de bajos ingresos en EE.UU. para pagar facturas de energía y gas. Revisa aquí si calificas.
En los últimos meses, millones de familias en Estados Unidos han sentido con fuerza el impacto de la inflación energética. Las facturas de luz y gas han alcanzado niveles récord, afectando especialmente a los hogares con ingresos más bajos.
Ante esta situación, el Gobierno federal decidió reforzar sus programas de asistencia económica para evitar que miles de personas enfrenten cortes de energía en los meses más fríos del año. Una de las medidas más importantes es la activación del Low Income Home Energy Assistance Program (Liheap), que otorga hasta $12,300 por familia.
Hogares en EE.UU. buscan apoyo para cubrir sus gastos básicos.
Alivio para miles de familias con bajos ingresos
Liheap fue diseñado para ayudar a hogares vulnerables a cubrir facturas de servicios básicos, como electricidad, calefacción y gas. Su objetivo es garantizar que las familias no tengan que elegir entre mantener la luz encendida o cubrir otros gastos esenciales como alimentos, medicamentos o vivienda.
La asistencia NO es automática: cada estado administra los fondos y establece sus propios criterios de elegibilidad, lo que hace clave conocer los pasos y requisitos para acceder al beneficio.
Requisitos para acceder al subsidio
Aunque las condiciones pueden variar según la región, la mayoría de los estados solicita:
- Identificación oficial vigente (licencia, pasaporte o tarjeta electoral).
- Comprobantes de ingresos de todos los miembros del hogar (últimos 30 días).
- Facturas recientes de luz, gas o calefacción a nombre del solicitante.
- Prueba de residencia, como contrato de arrendamiento o recibo de alquiler.
- Que el ingreso total del hogar no supere los límites establecidos según el número de personas.
La aprobación del subsidio dependerá de la disponibilidad de fondos y la validación de la información presentada.
Así pueden aplicar los inmigrantes al programa
Los inmigrantes también pueden acceder al beneficio si en el hogar hay al menos un miembro con estatus legal en EE.UU., como un hijo nacido en el país.
Para aplicar:
- Identifica a la persona elegible y reúne su documentación (acta de nacimiento, pasaporte o número de Seguro Social).
- Preséntala como solicitante principal.
- Busca apoyo en organizaciones comunitarias como Catholic Charities USA, United Way o Community Action Agencies para llenar correctamente la solicitud.
Plazos y cómo iniciar el trámite
El proceso de solicitud debe realizarse directamente con las oficinas estatales encargadas de la administración energética. Cada estado fija sus fechas, cupos y plazos de inscripción, por lo que se recomienda presentar la solicitud lo antes posible.
Para información detallada, la página oficial de USA.gov ofrece enlaces por estado, formularios y canales de contacto. Esto permite que los beneficiarios potenciales puedan iniciar su trámite de forma segura y rápida.
Un programa que busca evitar más desigualdad
Expertos en energía y pobreza advierten que el acceso a este tipo de programas puede marcar la diferencia para miles de familias durante los meses más fríos del año. No se trata solo de reducir una factura, sino de asegurar condiciones básicas de bienestar en hogares que ya enfrentan grandes desafíos económicos.
Además, organizaciones sociales destacan que este tipo de medidas contribuyen a disminuir el riesgo de endeudamiento y mejorar la estabilidad financiera de los hogares más vulnerables.
El impacto que podría tener esta ayuda
Si bien el presupuesto no cubre a todos los hogares necesitados, la ampliación de fondos de Liheap representa un paso importante para enfrentar la crisis energética. De acuerdo con proyecciones de analistas, el beneficio podría aliviar la carga económica de millones de personas durante la temporada invernal.
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos y residentes legales no esperar al último momento para presentar su solicitud, ya que los recursos se asignan por orden de llegada y según disponibilidad.
