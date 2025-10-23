0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Universitario HOY por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

ATENCIÓN ciudadanos de EE. UU.: estas son las NUEVAS NORMAS para obtener el pasaporte de menores de 16 años

Las nuevas normativas incluyen cambios en la documentación y requisitos, como la presencia de ambos padres y la necesidad de formularios específicos.

Gabriela Zevallos
Nuevas normas para obtener el pasaporte de menores de 16 años en EE. UU.
Nuevas normas para obtener el pasaporte de menores de 16 años en EE. UU. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

En octubre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó las tarifas y procedimientos para obtener el pasaporte para menores de 16 años. Este cambio incluye modificaciones en la documentación requerida, formularios y sistemas de pago, con el objetivo de garantizar la seguridad de los menores que viajan internacionalmente. Las nuevas normas también responden a los estándares internacionales y las regulaciones federales adoptadas por las autoridades consulares estadounidenses.

Nuevas tarifas para tramitar el pasaporte en EE. UU. desde octubre

PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: el NUEVO COSTO del pasaporte en octubre 2025 sorprende a miles de solicitantes

Los cambios buscan reforzar la seguridad de los documentos y asegurar que se verifique la identidad y el vínculo parental, lo que permitirá agilizar y mejorar los procesos para las familias que necesiten realizar este trámite.

Documentación y requisitos para el pasaporte de menores

Para solicitar el pasaporte para menores de 16 años en EE. UU., se deben presentar varios documentos esenciales, como el formulario DS-11, que debe ser llenado en inglés y entregado impreso en la oficina correspondiente. Es obligatorio que el menor esté acompañado por ambos padres o tutores legales, quienes deberán presentar documentos como el acta de nacimiento del menor o el certificado de naturalización, si aplica.

Pasaporte para menores EE. UU.

Nuevas normas para obtener el pasaporte de menores de 16 años en EE. UU.

En cuanto a los adultos responsables, deben presentar una identificación oficial vigente, y si alguno no puede asistir, se deberá llenar el formulario DS-3053, que debe ser firmado notarialmente. Además, se exige una foto reciente del niño de tamaño 2x2 pulgadas y otras evidencias del vínculo parental, como actas de custodia o adopción, cuando aplique.

Costos y procedimientos de pago para el trámite de pasaporte

Los costos asociados al pasaporte para menores son los siguientes: la libreta de pasaporte tiene un costo de USD 100 por la solicitud y USD 35 por la aceptación; la tarjeta de pasaporte cuesta USD 15, además de USD 35 por aceptación. Si deseas hacer ambos trámites al mismo tiempo (libreta y tarjeta), el costo total será de USD 115 más USD 35 por la aceptación. Además, existe un servicio de trámite acelerado por USD 60 adicionales y una opción de entrega urgente con un costo de USD 22,05.

El pago de estas tarifas debe realizarse exclusivamente mediante cheque o giro postal a nombre de "U.S. Department of State", y es importante recordar que los pagos electrónicos no están permitidos para estos trámites.

Lo más visto

  1. ALERTA en Walmart de Folsom: adolescente de 18 años en bicicleta eléctrica recibe insólita sanción tras atropellar a mujer en tienda

  2. ALERTA inmigrantes en EE. UU.: madre brasileña es ENTREGADA al ICE por empleado de Walmart en Massachusetts

  3. VICTORIA para inmigrantes: tras 114 días detenido por ICE, un mexicano vendedor de paletas logra obtener la residencia

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano