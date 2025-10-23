ATENCIÓN ciudadanos de EE. UU.: estas son las NUEVAS NORMAS para obtener el pasaporte de menores de 16 años

En octubre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó las tarifas y procedimientos para obtener el pasaporte para menores de 16 años. Este cambio incluye modificaciones en la documentación requerida, formularios y sistemas de pago, con el objetivo de garantizar la seguridad de los menores que viajan internacionalmente. Las nuevas normas también responden a los estándares internacionales y las regulaciones federales adoptadas por las autoridades consulares estadounidenses.

Los cambios buscan reforzar la seguridad de los documentos y asegurar que se verifique la identidad y el vínculo parental, lo que permitirá agilizar y mejorar los procesos para las familias que necesiten realizar este trámite.

Documentación y requisitos para el pasaporte de menores

Para solicitar el pasaporte para menores de 16 años en EE. UU., se deben presentar varios documentos esenciales, como el formulario DS-11, que debe ser llenado en inglés y entregado impreso en la oficina correspondiente. Es obligatorio que el menor esté acompañado por ambos padres o tutores legales, quienes deberán presentar documentos como el acta de nacimiento del menor o el certificado de naturalización, si aplica.

Nuevas normas para obtener el pasaporte de menores de 16 años en EE. UU.

En cuanto a los adultos responsables, deben presentar una identificación oficial vigente, y si alguno no puede asistir, se deberá llenar el formulario DS-3053, que debe ser firmado notarialmente. Además, se exige una foto reciente del niño de tamaño 2x2 pulgadas y otras evidencias del vínculo parental, como actas de custodia o adopción, cuando aplique.

Costos y procedimientos de pago para el trámite de pasaporte

Los costos asociados al pasaporte para menores son los siguientes: la libreta de pasaporte tiene un costo de USD 100 por la solicitud y USD 35 por la aceptación; la tarjeta de pasaporte cuesta USD 15, además de USD 35 por aceptación. Si deseas hacer ambos trámites al mismo tiempo (libreta y tarjeta), el costo total será de USD 115 más USD 35 por la aceptación. Además, existe un servicio de trámite acelerado por USD 60 adicionales y una opción de entrega urgente con un costo de USD 22,05.

El pago de estas tarifas debe realizarse exclusivamente mediante cheque o giro postal a nombre de "U.S. Department of State", y es importante recordar que los pagos electrónicos no están permitidos para estos trámites.