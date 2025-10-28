ATENCIÓN EE. UU. ¿Donald Trump NO DESCARTA un tercer mandato en la Casa Blanca?: Esto fue lo que dijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al no descartar la posibilidad de buscar un tercer mandato presidencial, algo sin precedentes en la historia del país. Durante un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, Trump aseguró que le "encantaría hacerlo" y resaltó que tiene sus "mejores números de la historia".

Ante la pregunta directa sobre si descartaba la opción, Trump respondió con ambigüedad: "¿No lo descarto? Tendrá que decírmelo usted". Sin embargo, aclaró que no planea presentarse como vicepresidente en las elecciones de 2028, descartando la vía sugerida por algunos de sus simpatizantes para asumir la presidencia de manera indirecta.

Los límites constitucionales frente a un posible tercer mandato

La 22ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces, aplicándose tanto a mandatos consecutivos como no consecutivos. Esto convierte la aspiración de un tercer mandato en un escenario legal complicado y prácticamente inédito.

Donald Trump no descarta un tercer mandato en la Casa Blanca.

Además, la Carta Magna señala que solo pueden ocupar la vicepresidencia quienes cumplan los requisitos para ser presidente, lo que teóricamente impediría que Trump acceda a la Casa Blanca a través de un compañero de fórmula. A pesar de estas restricciones, el mandatario comentó que no ha considerado acudir a tribunales para impugnar la legalidad de un eventual tercer mandato.

Apoyo a figuras republicanas y especulaciones políticas

Aunque Trump, que tendrá 82 años al finalizar su actual mandato, ha afirmado en varias ocasiones que esta será su última presidencia, elogió al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, describiéndolos como "grandes personas" con potencial para postularse en 2028.

Sus declaraciones se producen tras los comentarios del exasesor Steve Bannon sobre un supuesto plan para un tercer mandato, y en paralelo a los rumores de que la exvicepresidenta Kamala Harris podría volver a postularse en 2028, manteniendo vivo el debate electoral en Estados Unidos.