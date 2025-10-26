- Hoy:
ATENCIÓN, Estados Unidos: Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en Corea del Sur para "consumar" el acuerdo sobre TikTok
Trump y Xi Jinping se verán el 30 de octubre en Corea del Sur para cerrar el acuerdo sobre TikTok, tras semanas de tensiones comerciales entre EE. UU. y China.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, mantendrán un encuentro clave el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, en el marco de la gira asiática del mandatario estadounidense. La cita busca rebajar tensiones tras el reciente desacuerdo por las restricciones de Pekín a la exportación de tierras raras.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que ambos líderes aprovecharán la reunión para "consumar" el acuerdo que permitirá que TikTok continúe operando en territorio estadounidense, luego de meses de negociaciones entre Washington y la empresa matriz china ByteDance.
Acuerdo definitivo sobre TikTok
Según Bessent, el acuerdo fue firmado en Madrid y se encuentra "totalmente resuelto", quedando pendiente únicamente la aprobación formal de Trump y Xi durante su encuentro en Corea del Sur. El pacto establece la creación de una empresa conjunta con mayoría estadounidense, donde ByteDance conservará solo un 20 % de participación.
El objetivo es garantizar que TikTok opere sin interferencia del Gobierno chino, especialmente en lo que respecta al acceso a los datos de usuarios y la seguridad del algoritmo. En esta nueva estructura, compañías estadounidenses como Dell y Oracle asumirán roles clave en la supervisión tecnológica y de almacenamiento de datos.
Tensión comercial y cooperación estratégica
El acuerdo sobre TikTok llega en un contexto de tensión entre Washington y Pekín, después de que China impusiera restricciones a la exportación de minerales estratégicos. Sin embargo, esta reunión representa una oportunidad para restablecer el diálogo económico entre ambas potencias.
"Mi misión era conseguir que los chinos aprobaran la transacción, y lo logramos con éxito", declaró Bessent desde Kuala Lumpur, donde encabezó reuniones comerciales previas con representantes chinos. Con esta negociación, Estados Unidos busca garantizar la seguridad nacional sin frenar la innovación tecnológica, marcando un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambas naciones.
