EXCLUSIVO en EE. UU.: usuarios de iPhone podrán integrar PASAPORTES DIGITALES en Apple Wallet bajo el sistema Real ID

Los usuarios de iPhone en Estados Unidos podrán pronto crear una versión digital de su pasaporte estadounidense directamente desde la app Apple Wallet, según anunció Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay and Wallet. Esta nueva función permitirá vincular el documento físico con el dispositivo móvil, facilitando la identificación en aeropuertos y puntos de control dentro del país.

La medida busca modernizar el acceso a documentos oficiales, siguiendo los estándares del sistema Real ID, una normativa federal que establece requisitos de seguridad para identificaciones aceptadas por agencias gubernamentales. Sin embargo, Apple aclaró que el pasaporte físico seguirá siendo necesario para vuelos internacionales o cruces fronterizos hacia México y Canadá.

¿Cómo funcionará el nuevo pasaporte digital de Apple Wallet?

Para generar el pasaporte digital, los usuarios deberán escanear su pasaporte físico dentro de la app Wallet en su iPhone o Apple Watch. Este proceso validará la autenticidad del documento y lo sincronizará con las normas del Real ID, garantizando seguridad y verificación biométrica.

Usuarios de iPhone podrán integrar pasaportes digitales en Apple Wallet.

En esta primera etapa, la función solo estará disponible para su uso dentro de Estados Unidos y sus territorios, como Puerto Rico, en puntos de control de la TSA que participen en el programa. El sistema ya ha demostrado eficacia con las licencias de conducir digitales, que Apple lanzó en estados como Arizona y Colorado, y ahora da un paso más hacia la identificación completamente digital.

Ventajas y riesgos del sistema Real ID en pasaportes digitales

Expertos en tecnología califican esta innovación como "un avance histórico hacia la identificación segura y sin contacto". Según Pauline Frommer, editora de Frommers.com, la función representa una "comodidad fantástica" para viajeros frecuentes. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten sobre riesgos de robo de identidad, filtraciones de datos o pérdida del dispositivo.

El Identity Management Institute recomienda a los usuarios proteger sus datos activando la autenticación de dos factores, usando contraseñas robustas y manteniendo sus dispositivos actualizados. Aunque el pasaporte digital no sustituirá por completo al documento físico, Apple promete que su sistema contará con las más altas medidas de seguridad y privacidad.