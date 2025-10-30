TRAGEDIA en Miami Beach: FALLECE oficial de policía tras accidente de motocicleta en Miami-Dade

David Cajuso, un oficial con 10 años de experiencia en la Policía de Miami Beach, perdió la vida el martes 28 de octubre por la mañana, tras sufrir un accidente de motocicleta en el noroeste de Miami-Dade. El siniestro ocurrió cerca de la Interestatal 75 y Gratigny Parkway, a tan solo unos minutos antes de las 11:30 a.m.

Cajuso, de 33 años, fue trasladado al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, pero lamentablemente, no pudo sobrevivir a sus heridas. El jefe de la Policía de Miami Beach, Wayne Jones expresó el dolor que embarga esta tragedia a la institución: "Este es un día triste y sombrío para los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Miami Beach", y pidió a la comunidad que mantuviera a su familia en sus oraciones mientras atravesaban este proceso tan doloroso.

David Cajuso: un oficial comprometido con la comunidad

David Cajuso no solo fue un policía dedicado en Miami Beach, sino que también tuvo una historia familiar ligada al servicio público. Su padre, miembro del Cuerpo de Bomberos de Miami Beach, y su trayectoria como policía lo convirtieron en una figura respetada tanto dentro como fuera del Departamento. Cajuso también sirvió anteriormente en la Policía de Hollywood antes de unirse a Miami Beach.

Fallece oficial de Miami Beach tras accidente en motocicleta.

El accidente ocurrió en un momento de alto tráfico en la zona, lo que generó una gran concentración de socorristas y oficiales en el lugar. Las imágenes aéreas capturaron el momento en que la motocicleta del oficial quedó volcada junto a la carretera, mientras Cajuso era trasladado en helicóptero al hospital. Al llegar al centro médico, cientos de oficiales de diferentes agencias se reunieron para rendir homenaje y mostrar su apoyo a la familia del fallecido.

Impacto y apoyo a la familia Cajuso tras su trágica muerte

La muerte de David Cajuso ha dejado una profunda huella, no solo en el Departamento de Policía de Miami Beach, sino también en la comunidad local, donde era muy apreciado. Oficiales de diversas agencias acudieron al hospital para rendir homenaje y brindar apoyo a su familia. El jefe Wayne Jones agradeció públicamente el respaldo recibido de colegas de diferentes cuerpos de seguridad.

Este trágico incidente subraya los riesgos que enfrentan los oficiales de policía cada día mientras protegen a la comunidad. Aunque el accidente de motocicleta no involucró a otros vehículos, las autoridades de la Patrulla de Carreteras de Florida siguen investigando las causas exactas del fatal suceso. Cajuso deja un legado de dedicación y sacrificio, pero también un profundo vacío en el corazón de su familia y compañeros.