- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Rusia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
CONFIRMADO | Cierre total de bancos durante 48 horas: advierten qué servicios estarán bloqueados
El cierre bancario afectará a millones en EE. UU. durante dos feriados federales. Conoce qué servicios y trámites estarán completamente detenidos.
El calendario oficial del Gobierno de Estados Unidos confirmó que antes de terminar el año habrá dos feriados federales que provocarán el cierre total de bancos y otras instituciones públicas en todo el país. Las fechas establecidas son el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, y el jueves 25 de diciembre, Navidad.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: ICE activa nueva tecnología para rastrear AUTOS desde HOY en Estados Unidos
Durante ambos días, las entidades bancarias suspenderán todas las operaciones presenciales y electrónicas interbancarias, afectando el movimiento financiero a nivel nacional. El cierre de 48 horas forma parte de las medidas tradicionales de descanso federal, aunque este año cobra mayor relevancia por coincidir con semanas de alto flujo económico y compras masivas en todo el país.
Millones de usuarios deberán esperar para realizar operaciones financieras.
Impacto directo en clientes y operaciones financieras
Las instituciones financieras han advertido que no se podrán realizar operaciones presenciales como depósitos, retiros de gran monto, pagos de préstamos o gestiones con tarjetas de crédito.
A pesar del cierre, los cajeros automáticos y plataformas digitales permanecerán activos, permitiendo consultas de saldo, transferencias básicas y retiros limitados de efectivo. Sin embargo, se espera que existan demoras en la actualización de movimientos o transferencias entre bancos, debido a la suspensión temporal de la red interbancaria federal.
Los usuarios que planeen operaciones importantes deberán anticiparse y realizarlas antes del miércoles 26 de noviembre, para evitar contratiempos o bloqueos en los días festivos.
Estados y bancos que podrían extender el cierre
Aunque el viernes 28 de noviembre no figura como feriado federal, algunas entidades financieras privadas y bancos estatales optarán por prolongar el descanso, retomando la atención recién el lunes 1 de diciembre.
Lo mismo podría ocurrir el miércoles 24 de diciembre, cuando varios bancos implementan cierres anticipados o jornadas reducidas, especialmente en sucursales pequeñas. En estos casos, la disponibilidad de atención dependerá de la política interna de cada entidad.
Oficinas públicas también suspenderán servicios
El cierre no solo afectará al sistema bancario. Durante los feriados, también permanecerán cerradas oficinas federales, escuelas públicas y centros de atención ciudadana.
Entre las dependencias que no prestarán servicio se incluyen:
- Oficinas del Gobierno Federal y Estatal
- USPS (Correo Postal)
- Administración del Seguro Social (SSA)
- Tribunales y oficinas judiciales
- Bibliotecas públicas
- Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV)
- Algunas compañías de seguros y servicios financieros privados
Las autoridades recomiendan planificar con anticipación cualquier trámite o movimiento financiero para evitar demoras o inconvenientes en días previos y posteriores a los feriados.
Servicios digitales: la opción para no detener tus finanzas
Durante el cierre nacional, los usuarios podrán seguir operando a través de banca móvil o en línea, aunque con posibles limitaciones. Las plataformas seguirán funcionando para consultar saldos, realizar transferencias internas y pagar facturas básicas, pero sin actualizaciones inmediatas.
Los expertos en finanzas personales recomiendan no programar transferencias entre entidades diferentes ni pagos de alto monto durante esos días, ya que podrían procesarse recién cuando se restablezca la red interbancaria.
Una pausa nacional que marca el cierre del año
El doble feriado de Acción de Gracias y Navidad marca uno de los últimos recesos financieros del año, un momento donde tanto el sistema bancario como el gobierno se detienen para cerrar balances y preparar el inicio del nuevo ciclo fiscal.
Mientras millones de estadounidenses celebran con sus familias, los bancos permanecerán cerrados, recordando la importancia de planificar las operaciones con antelación y aprovechar los canales digitales para evitar demoras.
- 1
PELIGRO para inmigrantes: La "carga pública" decide quién obtiene la Green Card y quién queda fuera
- 2
ALERTA con ICE: llegarían 'cazarrecompensas' privados para LOCALIZAR inmigrantes indocumentados en EE. UU.
- 3
MALA noticia para beneficiarios de SNAP: confirman el inicio de los PAGOS en este estado, pero con inesperada RESTRICCIÓN
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90