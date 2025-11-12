CONFIRMADO | Cierre total de bancos durante 48 horas: advierten qué servicios estarán bloqueados

El calendario oficial del Gobierno de Estados Unidos confirmó que antes de terminar el año habrá dos feriados federales que provocarán el cierre total de bancos y otras instituciones públicas en todo el país. Las fechas establecidas son el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, y el jueves 25 de diciembre, Navidad.

Durante ambos días, las entidades bancarias suspenderán todas las operaciones presenciales y electrónicas interbancarias, afectando el movimiento financiero a nivel nacional. El cierre de 48 horas forma parte de las medidas tradicionales de descanso federal, aunque este año cobra mayor relevancia por coincidir con semanas de alto flujo económico y compras masivas en todo el país.

Millones de usuarios deberán esperar para realizar operaciones financieras.

Impacto directo en clientes y operaciones financieras

Las instituciones financieras han advertido que no se podrán realizar operaciones presenciales como depósitos, retiros de gran monto, pagos de préstamos o gestiones con tarjetas de crédito.

A pesar del cierre, los cajeros automáticos y plataformas digitales permanecerán activos, permitiendo consultas de saldo, transferencias básicas y retiros limitados de efectivo. Sin embargo, se espera que existan demoras en la actualización de movimientos o transferencias entre bancos, debido a la suspensión temporal de la red interbancaria federal.

Los usuarios que planeen operaciones importantes deberán anticiparse y realizarlas antes del miércoles 26 de noviembre, para evitar contratiempos o bloqueos en los días festivos.

Estados y bancos que podrían extender el cierre

Aunque el viernes 28 de noviembre no figura como feriado federal, algunas entidades financieras privadas y bancos estatales optarán por prolongar el descanso, retomando la atención recién el lunes 1 de diciembre.

Lo mismo podría ocurrir el miércoles 24 de diciembre, cuando varios bancos implementan cierres anticipados o jornadas reducidas, especialmente en sucursales pequeñas. En estos casos, la disponibilidad de atención dependerá de la política interna de cada entidad.

Oficinas públicas también suspenderán servicios

El cierre no solo afectará al sistema bancario. Durante los feriados, también permanecerán cerradas oficinas federales, escuelas públicas y centros de atención ciudadana.

Entre las dependencias que no prestarán servicio se incluyen:

Oficinas del Gobierno Federal y Estatal

USPS (Correo Postal)

Administración del Seguro Social (SSA)

Tribunales y oficinas judiciales

Bibliotecas públicas

Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV)

Algunas compañías de seguros y servicios financieros privados

Las autoridades recomiendan planificar con anticipación cualquier trámite o movimiento financiero para evitar demoras o inconvenientes en días previos y posteriores a los feriados.

Servicios digitales: la opción para no detener tus finanzas

Durante el cierre nacional, los usuarios podrán seguir operando a través de banca móvil o en línea, aunque con posibles limitaciones. Las plataformas seguirán funcionando para consultar saldos, realizar transferencias internas y pagar facturas básicas, pero sin actualizaciones inmediatas.

Los expertos en finanzas personales recomiendan no programar transferencias entre entidades diferentes ni pagos de alto monto durante esos días, ya que podrían procesarse recién cuando se restablezca la red interbancaria.

Una pausa nacional que marca el cierre del año

El doble feriado de Acción de Gracias y Navidad marca uno de los últimos recesos financieros del año, un momento donde tanto el sistema bancario como el gobierno se detienen para cerrar balances y preparar el inicio del nuevo ciclo fiscal.

Mientras millones de estadounidenses celebran con sus familias, los bancos permanecerán cerrados, recordando la importancia de planificar las operaciones con antelación y aprovechar los canales digitales para evitar demoras.