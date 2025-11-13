PÁNICO en San Francisco: conductora de tren se queda dormida y pasajeros tienen el peor viaje de sus vidas

Nadie puede negar que alguna vez nos hemos echado una siesta en el trabajo por diversos factores, pero una mujer en San Francisco llevó esto a un nuevo nivel cuando, siendo ella encargada de conducir un tren en dicha ciudad, se quedó dormida, generando un momento de terror entre los pasajeros que, felizmente, no escalo a una tragedia con víctimas mortales.

¿Qué pasó en el tren de San Francisco?

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, y como se muestran en las imágenes grabadas desde la cabina de la conductora, se quedó dormida, en tanto que el tren comenzó a acelerar alcanzando una velocidad de 50 millas por hora (poco más de 80 kilómetros por hora). Todo habría ocurrido al promediar las 8.37 de mañana, cuando es hora punta y el tren está repleto de gente.

Se trata de un tren ligero de la línea North Judah y, en un comunicado tras los hechos, la SFMTA argumentó que el incidente se debió a la fatiga de la mujer. Las imágenes muestran que, al despertar, la mujer toma rienda de los controles de la máquina lo que produjo un remezón entre los pasajeros, especialmente quienes van parados.

Cuando la conductora despertó, el tren salía del túnel Sunset, cerca a Duboce Oark. La operadora abrió la puerta para explicar lo ocurrido a los usuarios: "No paraba, no paraba. Lo siento, tranquilos, tranquilos, tranquilos. No hemos chocado, tranquilos. Estamos bien, simplemente, no paraba. Ni siquiera se activaba el freno de mano", se le escucha decir.

¿Por qué se quedó dormida la conductora?

Sin embargo, la SFMTA ha suspendido a la mujer mientras se realizan las investigaciones, pero pronto se dio a conocer que el problema de todo fue el cansancio de la mujer. Ahora, debemos tener en cuanta algo: este trenes de SFMTA operan de forma manual, pero también automática, pero que ese día quien tenía el control de la máquina era la mujer, razón por la cual todavía no ha vuelto a conducir.

"La seguridad es siempre nuestra máxima prioridad. Estamos comprometidos a asumir responsabilidad en respuesta a este incidente inaceptable y estamos tomando todas las medidas necesarias para que Muni siga siendo seguro y fiable para todos los pasajeros y el público", dijo el director de transporte del SFMTA.