MUCHA ATENCIÓN con la política de devoluciones de Costco: ¿Qué regalos navideños no se pueden retornar?

Con la temporada navideña en pleno auge y las promociones del Black Friday, las devoluciones en tiendas como Costco aumentan rápidamente. Aunque esta cadena es famosa por su política de satisfacción garantizada, no todos los productos pueden ser devueltos. A continuación, te contamos qué regalos y artículos se aceptan y cuáles no, según información de Columbus Dispatch.

Costco permite devoluciones, con algunas excepciones.

¿Qué regalos navideños no se pueden devolver en Costco?

Según The Columbus Dispatch, Costco permite la devolución de la mayoría de los productos, incluida la cuota de membresía, bajo su "garantía de satisfacción 100% sin riesgo"; sin embargo, existen excepciones. Entre los artículos no reembolsables se encuentran:

Tarjetas de regalo y entradas a eventos

Tarjetas de compra de Costco

Metales preciosos

Productos relacionados con aerolíneas y espectáculos en vivo

Cigarrillos y alcohol donde la ley lo prohíba

Normas especiales para electrónicos, diamantes y productos personalizados

Algunos artículos tienen condiciones específicas:

Electrónicos : televisores, computadoras y electrodomésticos pueden devolverse dentro de 90 días desde la compra.

: televisores, computadoras y electrodomésticos pueden devolverse dentro de 90 días desde la compra. Diamantes de un quilate o más : deben devolverse con la documentación original.

: deben devolverse con la documentación original. Carritos recreativos comprados en línea : también cuentan con un plazo de 90 días para devolución.

: también cuentan con un plazo de 90 días para devolución. Productos personalizados : encimeras, pisos a medida y sistemas de climatización no se reembolsan, salvo casos de reparación o reemplazo por garantía.

: encimeras, pisos a medida y sistemas de climatización no se reembolsan, salvo casos de reparación o reemplazo por garantía. Lentes de contacto y anteojos recetados: se pueden devolver en cualquier departamento de óptica de Costco.

Devoluciones de compras en línea

Las compras realizadas en línea se pueden retornar en cualquier tienda Costco para obtener un reembolso inmediato o, alternativamente, mediante la web con etiqueta de devolución o recogida programada. Es importante notar que productos como alimentos, artículos para mascotas, joyas de lujo, flores y artículos de papel pueden tardar más en procesarse, según Columbus Dispatch.

Consejos para devolver tus regalos navideños en Costco