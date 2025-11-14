- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN con la política de devoluciones de Costco: ¿Qué regalos navideños no se pueden retornar?
En Navidad y Black Friday, muchas personas devuelven regalos. Aunque Costco garantiza satisfacción, algunos productos no se pueden reembolsar.
Con la temporada navideña en pleno auge y las promociones del Black Friday, las devoluciones en tiendas como Costco aumentan rápidamente. Aunque esta cadena es famosa por su política de satisfacción garantizada, no todos los productos pueden ser devueltos. A continuación, te contamos qué regalos y artículos se aceptan y cuáles no, según información de Columbus Dispatch.
Costco permite devoluciones, con algunas excepciones.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
¿Qué regalos navideños no se pueden devolver en Costco?
Según The Columbus Dispatch, Costco permite la devolución de la mayoría de los productos, incluida la cuota de membresía, bajo su "garantía de satisfacción 100% sin riesgo"; sin embargo, existen excepciones. Entre los artículos no reembolsables se encuentran:
- Tarjetas de regalo y entradas a eventos
- Tarjetas de compra de Costco
- Metales preciosos
- Productos relacionados con aerolíneas y espectáculos en vivo
- Cigarrillos y alcohol donde la ley lo prohíba
Normas especiales para electrónicos, diamantes y productos personalizados
Algunos artículos tienen condiciones específicas:
- Electrónicos: televisores, computadoras y electrodomésticos pueden devolverse dentro de 90 días desde la compra.
- Diamantes de un quilate o más: deben devolverse con la documentación original.
- Carritos recreativos comprados en línea: también cuentan con un plazo de 90 días para devolución.
- Productos personalizados: encimeras, pisos a medida y sistemas de climatización no se reembolsan, salvo casos de reparación o reemplazo por garantía.
- Lentes de contacto y anteojos recetados: se pueden devolver en cualquier departamento de óptica de Costco.
Devoluciones de compras en línea
Las compras realizadas en línea se pueden retornar en cualquier tienda Costco para obtener un reembolso inmediato o, alternativamente, mediante la web con etiqueta de devolución o recogida programada. Es importante notar que productos como alimentos, artículos para mascotas, joyas de lujo, flores y artículos de papel pueden tardar más en procesarse, según Columbus Dispatch.
Consejos para devolver tus regalos navideños en Costco
- Revisa siempre la fecha de compra y el tipo de producto.
- Conserva la documentación original, especialmente para diamantes y productos electrónicos.
- Para productos personalizados, verifica la garantía antes de comprar.
- Si compras en línea, aprovecha la opción de devolución en tienda para agilizar el reembolso.
- Con esta guía, devolver tus regalos navideños en Costco será más sencillo y sin sorpresas inesperadas.
