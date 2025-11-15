- Hoy:
ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: ICE planea usar inteligencia artificial para comunicarse en español durante redadas
ICE explorará el uso de inteligencia artificial para comunicarse en español con migrantes, mejorando la precisión en redadas y procedimientos legales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció su intención de usar inteligencia artificial (IA) para mejorar la comunicación con migrantes hispanohablantes durante redadas y operativos. La medida busca reducir errores de interpretación y garantizar que las instrucciones y derechos sean entendidos claramente.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el proyecto contempla el uso de traducción automática y asistentes virtuales en español. La iniciativa también incluye dispositivos de reconocimiento de voz que permitirían que los agentes transmitan información en tiempo real, sin depender únicamente de intérpretes humanos.
Cómo funcionará la IA en operativos de ICE
El plan de ICE permitiría que los agentes utilicen dispositivos con traducción simultánea al español, acelerando la comunicación y evitando malentendidos que podrían derivar en problemas legales. Se espera que esta herramienta facilite que los migrantes comprendan sus derechos y procedimientos durante las detenciones.
ICE planea usar inteligencia artificial para comunicarse en español con inmigrantes.
Sin embargo, las autoridades reconocen que aún no se han asignado fondos ni existe una fecha definitiva para la implementación. La IA se plantea como un apoyo a la labor humana, sin reemplazar a intérpretes o abogados, especialmente en situaciones de alta tensión.
Desafíos y debate ético de la inteligencia artificial en redadas
Expertos y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de privacidad y posibles errores de traducción que podrían afectar a los migrantes. La recopilación de datos biométricos y grabaciones de voz también genera inquietud sobre la protección de la información personal.
A pesar de estos desafíos, la iniciativa marca un paso importante hacia la modernización de la política migratoria en Estados Unidos. Especialistas coinciden en que la IA podría mejorar la eficiencia y precisión en los operativos, siempre que se establezcan controles legales y supervisión humana.
