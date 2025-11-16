- Hoy:
ALARMA en el sur de California: río atmosférico se desborda y causa la muerte de anciano de 71 años
La tormenta condujo fuertes lluvias que, finalmente, provocaron el desborde del río, el cual viene causando una serie de estragos en la zona.
Las fuertes lluvias provocaron lo que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) predijo días atrás: el desborde del río atmosférico en su paso por el sur de California que ha dejado serios estragos en la población aledaña, entre los cuales se encuentra un número no menor de viviendas afectadas, muchos árboles caídos, así como, hasta el momento, la muerte de una persona fallecida relacionada con este fenómeno atmosférico.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: revelan las 3 visas clave para trabajar legalmente en EE. UU. y quiénes pueden solicitarlas
Las primeras víctimas de la inundación
Las autoridades locales confirmaron el deceso de un adulto mayor de 71 años mientras intentaba cruzar con su vehículo un puente inundado en el condado Sutter (al norte de Sacramento). El vehículo que conducía fue arrastrado, momento que le produjo la muerte. Asimismo, la Patrulla de Carreteras de California informó que un niño de 5 años fue jalado hacia el océano por olas de 15 pies (4,6 metros) en el parque estatal en la costa central.
La Guardia Costera reportó otro suceso relacionado a la tormenta, el cual ocurrió en la costa del sur de California cuando una embarcación de madera que, aparentemente, transportaba migrantes desde México, zozobró dejando unos cuatro muertos y otros cuatro más hospitalizados.
Accidentes multiplicados y árboles caídos
Del mismo modo, en Los Ángeles se reportó, por el momento, la caída de unos 58 árboles a consecuencia de los fuertes vientos causados por los fuertes vientos que llegaron junto a las tormentas eléctricas.
No menor fueron los reportes de un aumento considerable de los accidentes de tránsito, por lo que las respectivas autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones esenciales como conducir a velocidades prudentes, pero también mantener la debida distancia con los demás autos.
¿Qué medidas se han tomado?
Las inundaciones tienen que ver, por ejemplo, con los 10 centímetro de lluvia que, por ejemplo, cayeron en el condado costero de Santa Bárbara, lo cual vino acompañado de fuertes vientos, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a instar a la población a permanecer en sus casas.
En condados como Ventura siguen vigentes las alertas por inundaciones, así como la de evacuación, sobre todo en las zonas afectadas por el más reciente incendio. Eso sin dejar de lado las evacuaciones que han tenido lugar en Palisades y Eaton hasta la mañana del domingo 16 de noviembre, por lo agentes continuaron acercándose a ciertas viviendas para evacuar a los residentes de forma obligatoria.
