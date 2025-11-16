- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Armenia
- América de Cali vs Atlético Nacional
- Italia vs Noruega
- Azerbaiyán vs Francia
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ALERTA inmigrantes: revelan las 3 visas clave para trabajar legalmente en EE. UU. y quiénes pueden solicitarlas
Tres opciones migratorias permiten acceder al mercado laboral en EE. UU. Conoce cuáles son, a quiénes benefician y qué requisitos debes cumplir para aplicar.
Trabajar en Estados Unidos es una meta para miles de migrantes, y para lograrlo de forma legal existen diversas categorías de visas que permiten obtener empleo según la formación, la experiencia y el tipo de contratación. A continuación, te presentamos tres de las opciones más utilizadas por quienes buscan establecerse laboralmente en el país.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: La "Ley de Registro" podría abrir el camino a la residencia para millones sin papeles en EE. UU.
Visas clave para inmigrantes que buscan empleo en EE. UU.
Una de las alternativas más conocidas es la visa H-1B, diseñada para trabajadores con alta especialización en áreas como informática, salud, ingeniería o finanzas. Para solicitarla, el aspirante debe contar con estudios avanzados y una oferta laboral aprobada por una empresa estadounidense.
Otra vía frecuente es la visa L-1, pensada para empleados de compañías multinacionales que necesitan trasladar a su personal a una sede ubicada en territorio estadounidense. Este permiso facilita la movilidad interna dentro de la misma organización y permite trabajar legalmente por un periodo determinado.
Para quienes buscan una opción que pueda conducir a la residencia permanente, la visa EB-3 se convierte en una alternativa atractiva. Está disponible para profesionales, trabajadores calificados y ciertos empleados no especializados. Requiere patrocinio de un empleador y el cumplimiento de criterios específicos de educación y experiencia.
¿Y la visa de turista? Lo que debes saber
La visa B-2, conocida como visa de turista, solo permite ingresar al país para viajes recreativos, visitas familiares o tratamientos médicos. Aunque muchos desconocen este punto, no autoriza trabajar ni estudiar. Su validez suele extenderse por varios meses, pero su uso es estrictamente temporal y debe gestionarse antes de viajar.
- 1
ALERTA en Walmart de Woodland Park: acusada de robo fue arrestada tras un FORCEJEO con la policía
- 2
ALERTA en Walmart de Concord: reportan el hallazgo de dos personas muertas en estacionamiento y testigo hace revelación
- 3
MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90