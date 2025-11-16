- Hoy:
ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: este es el NUEVO TERMINAL con servicios más amplios que abrirá en el aeropuerto de Pittsburgh
El aeropuerto de Pittsburgh inaugura terminal con más seguridad, mejor infraestructura y nuevos servicios diseñados para agilizar y mejorar la experiencia de viaje.
El Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT) está listo para inaugurar su nueva terminal, un proyecto que toma forma después de más de diez años de planificación y cuatro años de construcción. Con su apertura programada para el 18 de noviembre, la instalación marca un punto de inflexión para el transporte aéreo en Pensilvania.
El rediseño reemplaza por completo a la antigua estructura ideada para un viejo modelo de hub aéreo. Ahora, el aeropuerto se adapta a operaciones de origen y destino, lo que permitirá mejorar los flujos, reducir tiempos y ofrecer servicios más modernos y eficientes para los viajeros.
Mejoras operativas que agilizan los controles y el manejo del equipaje
Uno de los cambios más importantes es el nuevo control de seguridad unificado, que contará con doce líneas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), frente a las siete previas. Este sistema incorpora equipos automatizados que aceleran el proceso de inspección y prometen disminuir significativamente las demoras habituales.
El área de equipaje también fue completamente optimizada. La distancia entre cintas se redujo para facilitar el retiro y el procesamiento automatizado permitirá reducir a la mitad el tiempo de entrega. Además, los viajeros internacionales ya no utilizarán el antiguo esquema provisional, sino un mecanismo moderno y más rápido integrado en la nueva terminal.
Infraestructura ampliada, más servicios y una identidad local reforzada
La ampliación incluye un Terminal Garage con 3.300 espacios de estacionamiento y tecnología que indica en tiempo real la disponibilidad de lugares. A esto se suman el Terminal Lot, a corta distancia a pie, y un Shuttle Lot con refugios calefaccionados y sistema de seguimiento para el transporte interno.
Dentro del edificio, el enfoque de acceso universal se traduce en espacios más cómodos y accesibles: cuatro terrazas con áreas verdes inspiradas en la naturaleza de Pensilvania Occidental, veinte locales nuevos o renovados, desde marcas locales hasta cadenas nacionales, salas familiares, nursing lounges, baños más amplios y un Skybridge que recrea la sensación de caminar por una calle de Pittsburgh gracias a su iluminación regional. El recorrido culmina en Welcome Point, un espacio especialmente diseñado para recibir a familiares y visitantes.
