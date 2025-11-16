Venezolana sin TPS obligada a abandonar Estados Unidos tras 11 años: "tengo miedo de volver a mi país"

Desde el pasado 8 de noviembre de 2025, los venezolanos no la pasan nada bien en los Estados Unidos, dado que el gobierno liderado por Donald Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS), tras lo cual los migrantes provenientes desde Venezuela pueden ser arrestados y deportados por las agencias migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto ha provocado que muchos venezolanos en EE. UU. se encuentren en una disyuntiva, con ninguna de las opciones favorables: es decir, o se quedan en el país norteamericano y se la juegan a la posibilidad de ser capturados, puestos en prisión y luego deportados, o se marchan voluntariamente hacia otro destino.

Sin TPS volverá a Venezuela

Este es el caso de una mujer venezolana que, ante el fin de su TPS, se ve en la penosa obligación de volver a Venezuela, al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Una decisión que le causa mucho dolor, principalmente, porque lleva 11 años viviendo en Estados Unidos, ya echó raíces y cuenta con una familia.

En una entrevista dada a Tampa Bay 28, la venezolana, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato, reveló que llegó a la tierra del tío Sam en 2014, cuando tenía 27 años tras solicitar asilo político, tras lo cual le fue brindado el TPS, el cual expiró el pasado 7 de noviembre: "llevo viviendo aquí 11 años y amo Estados Unidos".

La mujer vivió desde el comienzo en Tampa, Florida, ciudad donde obtuvo su licencia de esteticista, montó un exitoso salón de belleza, cumplió su sueño de la casa propia, además de comprar un auto. Se volvió un miembro destacado en su comunidad, pero hoy está obligada a venderlo todo y marcharse.

"Ahora tengo que volver a Venezuela y empezar de nuevo, ya sabes, a mis treinta y tantos. Pero soy creyente. Confío en Dios y no voy a quedarme aquí ilegalmente porque no me merezco esto", una decisión que se vio forzada a tomar luego de que las operaciones de ICE se intensificaran (en la última semana detuvieron a 230 personas en Florida).

"Nunca pensé que Estados Unidos pudiera ser así"

La mujer se mostró frustrada por dejar la vida que tenía, pero también temor de volver al país del cual escapó a causa de un régimen opresor: "tengo el corazón destrozado porque tengo que despedirme de mis clientes y de mi vida aquí, es muy duro (...) Tengo miedo de volver a mi país y tengo de que me miren cuando conduzco o algo así. Y siento que no nos merecemos esto".

Si bien no se mostró completamente en contra de la política migratoria, sí cuestionó que se actúe con tanta arbitrariedad con los migrantes que contribuyen al desarrollo de las comunidades: "estoy de acuerdo con este gobierno, sí: si se destituye a la gente que comete un delito, está bien. Pero, hay personas que trabajan legalmente, que pagan impuestos, que dan trabajo a otros y que aportan a la economía ¿Por qué? no lo entiendo".

En la actualidad, está en proceso de transferir su negocio, poner en regla todo lo pendientes, pagar los impuestos antes de marcharse para Venezuela: "me siento triste porque nunca pensé que Estados Unidos pudiera ser así (...) no puedo estar ilegalmente aquí, no es una opción para mí", finalizó.