TRAGEDIA en Miami: trabajador cubano muere aplastado tras el colapso de un muro

La mañana en Coconut Grove quedó marcada por el horror luego de que un muro cediera repentinamente dentro de una vivienda en remodelación, causando la muerte de Jorge Esteban Rojas Rodríguez, un trabajador cubano de 29 años que llevaba apenas unos días en la obra. El incidente ocurrió en una casa ubicada en la zona suroeste de Miami, donde equipos de demolición realizaban trabajos cuando una pared colapsó sin previo aviso.

Los primeros en llegar fueron oficiales de Miami y unidades de rescate, pero nada pudo hacerse: el joven quedó atrapado bajo los escombros y fue declarado muerto en el lugar.

Familiares llegaron entre gritos y desesperación tras el colapso del muro.

Una comunidad en shock y una familia devastada

Vecinos relataron que escucharon un grito “distinto, desesperado”, seguido de un fuerte golpe que estremeció la cuadra. Minutos después, familiares y la esposa del trabajador llegaron al sitio, profundamente afectados por la noticia. Testigos describieron escenas de llanto y desesperación mientras la policía acordonaba el área.

Según información confirmada por medios locales, Rojas Rodríguez había llegado a Miami el año pasado y acababa de empezar en la empresa encargada de la remodelación, J and M Primos Construction. Su vida laboral en esa obra fue breve: solo llevaba un par de días en el puesto.

Investigación en curso y obra declarada insegura

Inspectores de la ciudad, agentes policiales y funcionarios de OSHA permanecieron varias horas en la propiedad recopilando testimonios de los trabajadores que presenciaron el derrumbe. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Tras revisar la estructura, las autoridades declararon la vivienda como “insegura”, elevando las alertas sobre las condiciones en obras privadas y los frecuentes riesgos que enfrentan obreros inmigrantes en el sur de Florida.

La tragedia dejó a la comunidad hispana profundamente consternada y abrió nuevas preguntas sobre supervisión, seguridad y protocolos en zonas de demolición.

¿Qué protocolos de seguridad deben aplicarse en una demolición?

Revisión previa de estructuras debilitadas

Supervisión constante de personal certificado

Uso obligado de cascos, botas y equipo resistente

Señalización de áreas inestables

Evaluación diaria de riesgos antes de iniciar labores

¿Qué deben revisar las autoridades tras un derrumbe en una obra?