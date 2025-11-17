- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
AVISO urgente para inmigrantes: Esto cambia con el nuevo acuerdo EE.UU. y Ecuador para quienes buscan asilo
EE.UU. y Ecuador aplicarán un acuerdo que permitirá trasladar a ciertos solicitantes de asilo mientras esperan su resolución, bajo criterios estrictos del país.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) oficializó un nuevo acuerdo con Ecuador que modifica el tratamiento de ciertos solicitantes de asilo. Bajo esta colaboración, el país sudamericano aceptará bajo sus propios criterios a personas de terceros países que iniciaron su proceso de protección en EE.UU. y que aún esperan una resolución.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: Lo que nadie te dice si Estados Unidos te NIEGA la visa y cómo reaccionar a tiempo
Ecuador podrá recibir a solicitantes de asilo trasladados desde EE.UU.
El nuevo acuerdo redefine el manejo de solicitantes de asilo entre ambos países.
Según el documento registrado en el Federal Register, Ecuador solo aceptará transferencias cuando así lo determine y bajo parámetros definidos por su propio gobierno. Además, el acuerdo precisa que EE.UU. no aportará financiamiento directo para estas operaciones. El objetivo central es permitir que los solicitantes continúen su trámite en un país seguro distinto al de origen, evitando retornos a zonas donde puedan enfrentar riesgos. Aunque el plan contempla un límite aproximado de 300 personas por año, aún no se ha informado cuándo entrará en vigor ni en qué lugares serán ubicados los traslados autorizados. El acuerdo puede aplicarse de forma total o parcial.
¿Quiénes podrían ser enviados a Ecuador bajo este acuerdo?
El gobierno ecuatoriano evaluará cada caso antes de aceptar a una persona trasladada. Entre los filtros clave están los antecedentes penales y la verificación de cualquier registro judicial. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que Ecuador no recibirá a extranjeros con historial delictivo. “Vamos a revisar quiénes son y qué antecedentes tienen”, declaró al medio Altavoz.
El documento también establece que Ecuador no podrá devolver a estas personas a su país de origen mientras su solicitud de protección siga en proceso. Por su parte, EE.UU. seleccionará a los candidatos a transferencia bajo sus propios criterios, excluyendo siempre a menores no acompañados. Cada caso será evaluado según la capacidad logística y los recursos disponibles.
El texto oficial destaca que el propósito de ambas naciones es asegurar un traslado “digno, seguro y oportuno” para quienes necesiten protección internacional y no puedan ser devueltos a sus países de residencia o procedencia.
¿Qué deben saber los inmigrantes afectados por el acuerdo?
- El traslado a Ecuador solo ocurrirá si el país acepta el caso y verifica que la persona no tiene antecedentes penales.
- EE.UU. elegirá a los candidatos según sus criterios, excluyendo menores no acompañados y evaluando cada caso según capacidad operativa.
- Ecuador no podrá devolver a los solicitantes a su país de origen mientras su proceso siga activo.
- El límite aproximado del programa será de 300 personas al año, con fecha de inicio aún no definida.
- 1
ALERTA con Walmart de Tiny Town Road: reportan desesperada EVACUACIÓN de clientes tras AMENAZA de paquete sospechoso
- 2
ALERTA inmigrantes: La "Ley de Registro" podría abrir el camino a la residencia para millones sin papeles en EE. UU.
- 3
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90