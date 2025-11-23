¡No solo Walmart y Costco! Lista de comercios en EE. UU. que cerrarán en Día de Acción de Gracias el 27 de noviembre

Estamos a pocos días para el jueves 27 de noviembre se celebre el Día de Acción de Gracias 2025, por lo que una enorme cantidad de comercios en los Estados Unidos cerrarán sus puertas por 24 horas, por lo que en las siguientes líneas conocerás los establecimientos que no atenderán y no se trata solo de Walmart.

Por ello, si estabas pensando hacer compras el día de Thanksgiving, entonces te recomendamos primero informarte si es que tal o cual establecimiento atenderá de forma regular o, por el contrario, cerrarán sus puertas.

Toma nota, porque estos son los retails o tiendas minoristas más destacadas a lo largo y ancho de Estados Unidos que no atenderán de forma presencial:

En Estados Unidos, la mayoría de comercios cierran sus puertas el Día de Acción de Gracias.