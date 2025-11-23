- Hoy:
- Partidos de hoy
- Elche vs Real Madrid
- Sport Huancayo vs Cusco
- Alianza Lima vs UTC
- Cerro Porteño vs Libertad
- Peñarol vs Nacional
- Boca Juniors vs Talleres
- Tabla Liga 1
- Tabla Paraguay
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¡No solo Walmart y Costco! Lista de comercios en EE. UU. que cerrarán en Día de Acción de Gracias el 27 de noviembre
No son pocos los establecimientos comerciales en Estados Unidos que cerrarán por 24 horas Thanksgiving, pero casi todos abrirán para las ventas de Black Friday.
Estamos a pocos días para el jueves 27 de noviembre se celebre el Día de Acción de Gracias 2025, por lo que una enorme cantidad de comercios en los Estados Unidos cerrarán sus puertas por 24 horas, por lo que en las siguientes líneas conocerás los establecimientos que no atenderán y no se trata solo de Walmart.
PUEDES VER: ¡ATENCIÓN! Walmart confirma que cerrará tiendas en EE. UU. por 24 horas: conoce la fecha y tiendas que serán afectadas
Por ello, si estabas pensando hacer compras el día de Thanksgiving, entonces te recomendamos primero informarte si es que tal o cual establecimiento atenderá de forma regular o, por el contrario, cerrarán sus puertas.
Toma nota, porque estos son los retails o tiendas minoristas más destacadas a lo largo y ancho de Estados Unidos que no atenderán de forma presencial:
En Estados Unidos, la mayoría de comercios cierran sus puertas el Día de Acción de Gracias.
- Ace Hardware: la gran mayoría de sus tiendas cerrarán por el Día de Acción de Gracias, aunque el horario por Black Friday puede variar según la ubicación de sus establecimientos.
- Aldi: la cadena alemana de supermercados tendrá todas sus sucursales cerrados por el Día de Acción de Gracias.
- Athleta: se sabe que la mayoría de sus comercios cerrarán por el Día de Acción de Gracias, pero, dependiendo de la ubicación, algunos podrían permanecer abiertos.
- Banana Republic: se espera que la mayoría de sus tiendas cierra por el Día de Acción de Gracias, pero lo mejor es consultar los horarios de atención en línea.
- Best Buy: como el año pasado, este negocio cerrará por el Día de Acción de Gracias, pero abrirá para Black Friday.
- Dick´s Sporting Goods: este comercio ha confirmado que el 100 por ciento de sus tiendas cerrarán por Día de Acción de Gracias. pero abrirán desde las 6:00 a.m. para Black Friday.
- GAP: se prevé que la mayoría de sus sucursales cierren por Día de Acción de Gracias, pero existe la posibilidad que alguna abra, según lo dicho por un portavoz de Nexstar.
- Hobby Lobby: fiel a su tradición, esta compañía se mantendrá cerrada por Día de Acción de Gracias, pero en Black Friday abrirán desde las 8:00 a.m.
- The Home Depot: no realices ningún proyecto casero en Día de Acción de Gracias, porque este almacén estará cerrado en dicha fecha.
- Home Goods y Homesense: ambos retails no atenderán al público por Día de Acción de Gracias, pero desde las 7:00 a.m. abrirán puertas para el Black Friday.
- IKEA: la empresa sueca se pliega a la tradición estadounidense y no atenderán el Día de Acción de Gracias. Está confirmado que operarán por Black Friday, pero no sus horarios de atención.
- JCPenney: no atenderán en Día de Acción de Gracias, pero abrirán para Black Friday desde las 5:00 a.m.
- Kohl´s: han confirmado que cerrarán el Día de Acción de Gracias, pero con atención confirmada para Black Friday.
- Lowe´s: desde las 6:00 a.m. abrirán puertas por Black Friday, pero el anterior, es decir, en Thanksgiving, no habrá atención.
- Macy´s: si bien el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy´s del Día del Pavo podrás disfrutarlo, lo que no será posible es hacer alguna compra el jueves 27 de noviembre.
- Marshalls: Nexstar informó que las tiendas de este comercio cerrarán por Día de Acción de Gracias, pero abrirán por Black Friday desde las 7:00 a.m.
- Old Navy: lo más probable es que la mayoría de sus retails cierren, pero podría pasar que algunas estén abiertas en Thanksgiving.
- Petco y PetSmart: ambas compañías enfocadas en el cuidado de mascotas, ambos se mantendrán cerradas por el Día de Acción de Gracias.
- REI: el pasado octubre, esta compañía confirmó que cerrará todas sus tiendas el Día de Acción de Gracias, pero también durante Black Friday.
- Sam's Club: el sitio web de esta tienda confirmó que se mantendrán cerrados por Día de Acción de Gracias.
- Trader Joe´s: este negocio mantiene su política de no atender al público durante el Día de Acción de Gracias.
- TJ Maxx: un representante de Nexstar confirmó que estas tiendas no abrirán durante el Día de Acción de Gracias, pero para Black Friday atenderán desde las 7:00 a.m.
- Walgreens: la mayoría de sucursales de este comercio cerrarán sus puertas. pero aquellas que atienden las 24 horas se mantendrán abiertas al público.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90