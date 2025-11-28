0

¡MUCHO CUIDADO en Walmart de Detroit Lakes! Cae peligrosa mujer que robó mercancía más de 10 veces

La mujer realizó una serie de hurtos comprendidos entre agosto y octubre de 2025, el sistema de prevención de pérdidas de Walmart fue clave para su detención.

La mujer cogía productos y se los llevaba sin pagar.
Para bien y para mal, Walmart es uno de los lugares favoritos de millones de estadounidenses que confía en la compañía minorista para comprar una serie de productos en diversas categorías, pero, también es el punto preferido por no pocas personas mal intenciones que utilizan las instalaciones de la cadena de supermercados para, por ejemplo, cometer robos, así sean de poca monta.

Ese es el caso de una mujer que, por razones que solo ella conoce, realizó una serie de robos menores que, al acumularse, llevaron a que tras su detención a manos de la policía afronte hoy cargos de robo grave.

10 robos en 3 meses en el mismo Walmart

Nuestra protagonista tiene por nombre Charteena Marie Walker, una mujer de 29 años, residente de Detroit Lakes, Minnesota, quien el pasado 24 de octubre de 2025 fue sindicada por el Departamento de Policía de Detroit Lakes como la autora de una serie de robos en el Walmart local.

Para dar con su identificación, fue clave el sistema de prevención de pérdidas de la compañía, la cual dio a los agentes del orden la documentación necesaria relacionada a los robos cometidos por la mujer.

Walmart

La mujer será juzgada bajo la ley estatal de Minnesota.

En ese sentido, se rastreó su actividad criminal en el Walmart de Detroit Lakes entre el 27 de agosto y el 23 de octubre, tiempo en el cual habría realizado 10 robos ¿Qué hizo? El modus operandi de Walker era el de coger una serie de objetos y no escanearlos como debe ser, tras lo cual dejó el local sin el escaneo ni el pago de los artículos.

En ese periodo de tiempo, la mujer habría robado objetos por un valor de US$ 1,000.51 dólares. Dado el periodo de tiempo en que se llevaron a cabo los hurtos, la mujer de 29 años será juzgada bajo la ley estatal, la cual agrupará todos sus crímenes en la figura de "delito grave".

La acusación contra Charteena Marie Wakler viene de parte del Tribunal de Distrito del Condado de Becker por "robo grave", cuya primera audiencia está programada para el próximo 23 de diciembre ante el juez del Tribunal de Distrito, Michael D. Fritz.

