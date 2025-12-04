ALARMA de secuestro en Walmart de Spartanburg: mujer escapa de RAPTO ARMADO y su captor es arrestado

Un grave episodio de violencia sacudió a la comunidad de Spartanburg, Carolina del Sur, cuando una mujer denunció haber sido secuestrada e intimidada con un arma de fuego en el estacionamiento de un Walmart EE. UU. El hecho, ocurrido a plena luz del día, dejó a la víctima visiblemente en estado de shock y provocó la rápida movilización de varias agencias policiales, según informó WYFF 4.

Mujer escapa de rapto armado en Walmart de Spartanburg y su captor es arrestado

Las autoridades del Departamento de Policía de Spartanburg informaron que el incidente ocurrió alrededor de las 4:45 p. m. del 29 de noviembre en el Walmart, EE. UU., ubicado en Dorman Centre. A su llegada, los oficiales encontraron a una mujer visiblemente alterada, que mostraba signos claros de haber experimentado un evento traumático, según informó WYFF 4.

Como la víctima dominaba poco el inglés y se comunicaba inicialmente en lo que parecía ser ruso o ucraniano, los agentes solicitaron la asistencia de un oficial bilingüe para recabar su testimonio.

Con ayuda de un traductor, la mujer relató que se encontraba guardando sus compras en el automóvil junto a su hija cuando un hombre desconocido se acercó, mostró una pistola y le exigió entregar su teléfono. Posteriormente, bajo amenaza de arma, la obligó a subir al vehículo del sospechoso.

Los investigadores detallaron que el hombre condujo hacia la parte trasera del Walmart USA, donde se expuso e intentó obligarla a cometer un acto sexual. La víctima se resistió y, pese a los intentos del agresor, logró escapar y correr hacia su propio vehículo, donde la esperaba su hija. Tras huir, pidió ayuda a dos transeúntes, quienes de inmediato llamaron al 911, según informó WYFF 4.

El sospechoso, de 32 años, fue identificado como Justin Alexander McKittrick.

Arrestan a sospechoso en Greenville County y la investigación sigue abierta

Cerca de las 12:30 p. m. del miércoles, agentes de la Policía de Spartanburg y de la Oficina del Sheriff del Condado de Greenville localizaron al presunto agresor en una vivienda ubicada en el 605 de Dills Farm Way, en Greer. El detenido fue identificado como Justin Alexander McKittrick, de 32 años, según informó WYFF 4.

Las autoridades señalaron que el caso continúa en desarrollo y solicitaron a cualquier persona que tenga información adicional comunicarse con Crime Stoppers al 1-888-CRIMESC o con el Departamento de Policía de Spartanburg al (864) 596-2065.