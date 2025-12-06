¿Por qué se conmemora el Día Nacional del Recuerdo de Pearl Harbor en EE. UU.? Origen y significado

El pasado viernes 5 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump hizo un acto simbólico, pero que, sin embargo, es de gran ayuda para la memoria del pueblo estadounidense ¿Qué hizo? designó el domingo 7 de diciembre como el Día Nacional de Conmemoración de Pearl Harbor, evento que cumple 84 años de ocurrido y que fue crucial en el cambio de rumbo durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y dejó la puerta abierta para que Estados Unidos se consolidará como la primera potencia del mundo.

¿Qué pasó el 7 de diciembre de 1941?

La fecha trae a la memoria el ataque del entonces Imperio del Japón a la Armada estadounidense apostada en el puerto de Pearl Harbor, Hawái, lugar en el que perdieron la vida 2,403 militar y civiles, mientras que 1,100 resultados heridos en este evento que condujo a que los Estados Unidos, de la mano del presidente de entonces Franklin Delano Roosevelt le declara la guerra al país nipón (días después, Alemania declararía la guerra a EE. UU.).

Para entender las motivaciones de los japoneses para atacar Pearl Harbor, debemos comprender que el país asiático tenía como objetivo de sus planes expansionistas atacar e invadir países como Myanmar, Filipinas y Malasia, sin embargo la Flota del Pacífico estadounidense era una gran molestia.

Pero, en 1941 el panorama se puso mucho más crítico cuando Japón firma el Pacto Tripartito con Italia y la Alemania Nazi, a la vez que consolidaron su invasión a Indochina, lo que llevó a la Unión Americana a imponer embargos comerciales a los nipones, lo que mermó su acceso a insumos valiosos para continuar la guerra.

Por ello, Japón ataca Pearl Harbor por dos razones: la primera impedir que la presencia de la Armada de los Estados Unidos interfiriera en su expansión; mientras que la segunda para ganar tiempo, aumentar su flota y consolidar su presencia en los territorios ocupados hasta que los estadounidenses respondieran.

¿Por qué es importante conmemorar el 7 de diciembre?

En su alocución, Trump reflexionó sobre como una mañana apacible se vio perturbada por el ataque de cientos de aviones japoneses que desplegaron la muerte y el horror en las playas de Oahu, cuyo objetivo era la Flota del Pacífico estacionada en Pearl Harbor, pero también a los aviones y hangares ubicados en Kaneohe, Ford Island, Barbers Point y Hickam Field.

"La misión japonesa fue diseñada para paralizar nuestros activos militares y aniquilar el espíritu estadounidense, pero en cambio, los ataques fatales unieron a nuestra destrozada ciudadanía y alimentaron nuestra determinación", dijo el mandatario, además de destacar el esfuerzo de millones de jóvenes estadounidenses de ese entonces para llevar a cabo un esfuerzo bélico sin precedentes que llevó a la derrota del Japón Imperial como de la Alemania nazi de Adolf Hitler.

Sin embargo, destacó que, pese a la brutalidad y masacre que caracterizo el frente del Pacífico contra los japoneses, es ahora Japón el aliado más firme de los Estados Unidos en la región, sobre todo ahora cuando China emerge como nuevo paradigma de potencia mundial: "Nuestra fuerte alianza es un testimonio del poder transformador de la paz, la diplomacia y la democracia".

¿Qué hacer para conmemorar el 7 de diciembre?

Por ello, en honor a esta fecha histórica de vital importancia para los Estados Unidos, es que el gobierno federal ha instado a todos los ciudadanos a conmemorar esta fecha con la relevancia que merece, mientras que agencias federales, organizaciones y grupos interesados izarán la bandera de las 50 estrellas a media asta como homenaje a los que dieron la vida en aquél ataque junto con las consecuencias que trajo para el país norteamericano como para el resto del mundo.