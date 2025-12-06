¡Celebra en familia! El ingreso a los Parques Nacionales será GRATUITO por el cumpleaños de Donald Trump

El Servicio de Parques Nacionales ha anunciado que el próximo año, por motivo del cumpleaños de Donald Trump, los residentes de EE. UU. podrán disfrutar de entrada gratuita a los parques nacionales.

Esta iniciativa es parte de un calendario renovado que incluye varios días del año en los que la entrada a estos parques será sin costo, con la finalidad de hacer más accesible la experiencia natural a los ciudadanos.

Sin embargo, hay ciertos días, como el Día de Martin Luther King Jr. y Juneteenth, en los que los visitantes deberán pagar la tarifa regular, a pesar de ser días tradicionalmente de entrada gratuita.

Los días clave con ingreso gratuito a los Parques Nacionales en 2026

El anuncio también coincide con una política de recortes en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), un tema recurrente en la administración de Trump. Además de su cumpleaños, en el calendario para 2026 se incluyen otros días de acceso gratuito como el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos en Guerra y el 4 de julio, lo que resalta el enfoque del presidente en fortalecer el vínculo de los ciudadanos con los parques nacionales y la historia del país.

El calendario renovado del Servicio de Parques Nacionales ha establecido varios días en los que la entrada será completamente gratuita para los residentes de EE. UU., con motivo de celebraciones nacionales y conmemoraciones históricas. Estos días están pensados para fomentar la participación de los ciudadanos en la preservación y disfrute de los espacios naturales del país. Los días destacados incluyen:

Cumpleaños de Donald Trump (14 de junio)

(14 de junio) Día de los Presidentes

Día de los Caídos en Guerra

Aniversario del NPS (25 de agosto)

(25 de agosto) Día de la Constitución (17 de septiembre)

Esta iniciativa responde al objetivo de hacer los parques nacionales más accesibles y promover el orgullo por la herencia natural de EE. UU. El cumpleaños de Trump, el Día de la Bandera y el Día de Theodore Roosevelt, conocido como "el presidente conservacionista", también se celebrarán en el calendario de días sin costo para los visitantes.

Sistema de tarifas "America First" para turistas internacionales

A partir de 2026, los turistas internacionales deberán pagar una tarifa adicional para acceder a los parques nacionales de EE. UU. Este nuevo sistema de tarifas, denominado "America First", establecerá una tarifa de US$ 100 adicionales por persona en 11 de los parques más visitados del país. Además, los turistas extranjeros deberán abonar un pase anual de US$ 250, lo que supone más de tres veces el costo de los US$ 80 que seguirán pagando los residentes de EE. UU.

Este cambio busca priorizar la entrada de los ciudadanos estadounidenses a los parques nacionales. El sistema también incluye una revisión en los días de acceso gratuito, lo que ha provocado ciertas críticas de parte de organizaciones de conservación y grupos turísticos que consideran que las nuevas tarifas desincentivan el turismo internacional. Sin embargo, el gobierno afirma que la medida ayudará a financiar el mantenimiento y la preservación de los parques para las futuras generaciones de estadounidenses.