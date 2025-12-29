¿Se puede pedir la Green Card después de casarse con una visa de turista? La regla de USCIS que deben conocer, inmigrantes

En 2025, Estados Unidos sigue siendo un país con estrictas restricciones migratorias bajo la administración de Donald Trump, afectando a ciudadanos de aproximadamente 39 países que enfrentan prohibiciones de viaje. Esto ha generado dudas frecuentes entre los visitantes temporales que desean casarse en EE. UU. sobre la posibilidad de solicitar posteriormente una Green Card sin infringir la ley.

De acuerdo con The Times of India, es totalmente legal casarse en Estados Unidos con una visa de visitante. Sin embargo, existen reglas importantes que deben considerarse antes de cambiar de estatus migratorio.

¿Se puede solicitar la Green Card por matrimonio tras casarse con una visa de turista?

Según el abogado de inmigración Brad Bernstein, casarse con una visa de turista no representa un problema legal si la intención es únicamente celebrar la boda y regresar a tu país. "Si llegas, te casas y vuelves a casa, no hay inconveniente. Pero si tu plan es quedarte en Estados Unidos después del matrimonio, debes tener en cuenta la llamada regla de los 90 días", explicó Bernstein a The Times of India.

La regla de los 90 días es un criterio que el USCIS utiliza para determinar si un visitante ingresó a EE. UU. con la intención de residir de manera permanente.

Si un visitante se casa con un ciudadano estadounidense dentro de los primeros 90 días desde su llegada y solicita un ajuste de estatus para obtener la Green Card, las autoridades podrían asumir que hubo engaño en la solicitud de visa, ya que la persona declaró que venía de visita, pero su intención real era quedarse. Esto podría poner en riesgo la aprobación de su residencia permanente.

Bernstein aconseja un enfoque seguro: "Lo recomendable es entrar a EE. UU., permanecer como visitante y superar los 90 días antes de decidir quedarse. Luego pueden casarse y solicitar el ajuste de estatus. Esto permite obtener un permiso de trabajo en 90 días y la Green Card en menos de un año, sin comprometer el estatus legal".

¿Cómo proteger tu estatus migratorio al casarte en EE. UU.?

Para quienes planean casarse en Estados Unidos como visitantes, seguir los pasos correctos es esencial para evitar problemas legales. La estrategia recomendada por los expertos consiste en:

Entrar a EE. UU. con una visa de turista y disfrutar de la estadía temporal.

Superar los 90 días desde la entrada antes de tomar cualquier decisión sobre quedarse de manera permanente.

Casarse con un ciudadano estadounidense y, posteriormente, solicitar el ajuste de estatus.

De acuerdo con The Times of India, este procedimiento no solo protege contra posibles acusaciones de fraude en la visa, sino que también permite acceder a beneficios, como el permiso de trabajo temporal y la residencia legal, de manera segura y transparente.

Respetar la regla de los 90 días es clave para cualquier inmigrante que busque obtener legalmente una Green Card tras casarse en EE. UU., evitando complicaciones con el USCIS y asegurando un proceso migratorio sin contratiempos.