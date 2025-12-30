BUENAS NOTICIAS para trabajadores: Ron DeSantis anuncia FERIADO EXTRA tras Año Nuevo en Florida
El gobierno de Florida confirmó un día libre adicional que permitirá a miles de empleados públicos comenzar 2026 con más descanso.
El inicio de 2026 traerá un alivio inesperado para miles de trabajadores estatales en Florida. El gobierno confirmó que las oficinas públicas permanecerán cerradas el viernes 2 de enero, lo que se traduce en un fin de semana largo de cuatro días tras las celebraciones de Año Nuevo.
El anuncio fue realizado semanas atrás por el gobernador Ron DeSantis, quien detalló que la medida aplica a todas las dependencias estatales. Con esto, los empleados públicos tendrán libre el jueves 1 de enero, feriado oficial, y también el viernes siguiente, extendiendo el descanso hasta el domingo 4 de enero.
Florida suma un feriado extra en enero.
¿Por qué Florida decidió otorgar este día extra?
Desde el Ejecutivo estatal explicaron que la decisión responde a una cuestión práctica y organizativa. En 2025, tanto Navidad como Año Nuevo caen jueves, lo que genera semanas laborales fragmentadas y retornos al trabajo de apenas un día antes del fin de semana.
Al sumar días libres adicionales, el gobierno busca optimizar la operación de las oficinas públicas y, al mismo tiempo, ofrecer a los empleados un descanso más prolongado durante las fiestas.
El mensaje de DeSantis a los trabajadores
El gobernador hizo el anuncio oficial el 17 de noviembre, cuando informó el cierre de oficinas estatales en tres fechas clave:
- 26 de noviembre, en la antesala de Acción de Gracias
- 26 de diciembre, el día posterior a Navidad
- 2 de enero, después de Año Nuevo
“Nuestros empleados estatales han trabajado arduamente durante todo el año. Espero que disfruten de más tiempo libre con sus seres queridos durante estas fiestas”, señaló DeSantis en el comunicado oficial, en el que también agradeció la dedicación del personal al estado de Florida.
Feriados federales confirmados en EE. UU. para 2026
Además del descanso adicional en Florida, ya se dio a conocer el calendario de feriados federales en Estados Unidos para 2026, aplicable a agencias gubernamentales y organismos federales:
- Año Nuevo: jueves 1 de enero
- Martin Luther King Jr. Day: lunes 19 de enero
- Día de los Presidentes: lunes 16 de febrero
- Día de los Caídos: lunes 25 de mayo
- Juneteenth: viernes 19 de junio
- Día de la Independencia: viernes 3 de julio
- Día del Trabajo: lunes 7 de septiembre
- Día de Colón / Pueblos Indígenas: lunes 12 de octubre
- Día de los Veteranos: miércoles 11 de noviembre
- Acción de Gracias: jueves 26 de noviembre
- Navidad: viernes 25 de diciembre
Según lo confirmado por la Oficina de Administración de Personal, el calendario federal mantiene 11 feriados oficiales durante el año, en línea con las disposiciones vigentes bajo la administración de Donald Trump.
