BUENAS NOTICIAS en California: Newsom anuncia US$50 millones para viviendas asequibles para estudiantes

El gobierno de California anunció una ambiciosa iniciativa de reurbanización en el centro de Sacramento, con el objetivo de crear un entorno que combine vivienda asequible, espacios académicos e innovación. El plan está orientado a beneficiar a estudiantes, docentes y personal universitario, en una de las zonas más estratégicas de la capital estatal.

Financiamiento privado para acelerar la transformación

El impulso clave llegará a través de US$50 millones en fondos catalizadores aportados por la empresa tecnológica Meta, que permitirán avanzar en la reconversión de tres edificios estatales excedentes ubicados en Capitol Mall. La iniciativa es liderada por el Departamento de Servicios Generales de California (DGS) junto con la Universidad Estatal de California en Sacramento (CSUS).

California impulsa un nuevo polo académico y residencial con US$50 millones para revitalizar el centro de la capital.

El mensaje de Newsom sobre el impacto social del plan

Durante el anuncio oficial, el gobernador Gavin Newsom destacó el alcance educativo y comunitario del proyecto. “Seguimos desarrollando y fortaleciendo la cantera de talento de California, abriendo puertas para que los estudiantes tengan éxito y para que nuestras comunidades prosperen”, afirmó. Además, subrayó un eje central de la propuesta: “Asegurarnos de que los estudiantes puedan vivir donde estudian es esencial”.

Una política que se apoya en decisiones previas

La iniciativa se enmarca en una estrategia estatal iniciada en 2019, cuando Newsom firmó una orden ejecutiva para reutilizar propiedades estatales en desuso y destinarlas a vivienda asequible y proyectos comunitarios. En esta nueva etapa, la inversión privada permitirá acelerar fases críticas del proceso de reconversión urbana.

Los edificios incluidos en la primera fase

Los inmuebles seleccionados para el proyecto pertenecen al Estado y están ubicados en puntos clave del centro de Sacramento:

La sede del Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) en 800 Capitol Mall.

El Edificio Solar del EDD en 751 N Street.

El edificio de la Junta de Personal del Estado en 801 Capitol Mall.

Qué cambios se proyectan para el centro de Sacramento

Aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de planificación, las autoridades detallaron una serie de propuestas que buscan revitalizar el área, entre ellas viviendas asequibles, espacios académicos de alto nivel y zonas abiertas a la comunidad. También se prevé la incorporación de infraestructura orientada a la innovación y a la vida cultural.

El respaldo de Meta y la visión a largo plazo

Desde la empresa tecnológica, su CEO Mark Zuckerberg celebró la alianza con el Estado. “Meta se enorgullece de tener a California como su hogar y nos entusiasma trabajar con el gobernador Newsom y la Universidad Estatal de Sacramento para impulsar la innovación en nuestra capital estatal”, expresó.

Las autoridades estatales calificaron la iniciativa como una de las oportunidades de reurbanización más importantes del centro de Sacramento en una generación, al integrar vivienda, educación y desarrollo económico en un mismo corredor urbano.