Un asalto "perturbador" activa MÁXIMA ALERTA en Walmart: el sheriff del condado de Chatham sigue la pista de los sospechosos
El sheriff del condado de Chatham, Richard Coleman, está intentando dar con quienes cometieron un asalto "perturbador" que quedó registrado en video.
El condado de Chatham se encuentra en alerta tras un violento ataque captado en video en un estacionamiento cercano a Walmart, Ruby Tuesday y una gasolinera en Pooler. Las autoridades locales buscan activamente a los responsables e instan a la comunidad a colaborar.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Statesboro: ARRESTAN de inmediato a hombre que ROBÓ pistolas de aire comprimido y AMENAZÓ a madre e hijo
Sheriff Richard Coleman denuncia ataque violento frente a Walmart
Según informó WJCL, el sheriff del condado de Chatham, Richard Coleman, describió el incidente como un asalto "perturbador". Las imágenes muestran a tres hombres golpeando brutalmente a un joven hasta dejarlo inconsciente mientras alguien grababa el ataque. Coleman declaró: "Se puede escuchar a la víctima gritar pidiendo ayuda mientras los agresores continúan golpeándolo y pateándolo, llegando en un momento a propinarle lo que comparé con una 'patada de despeje'".
El sheriff enfatizó que el condado no tolerará este tipo de violencia y se comprometió a identificar y arrestar a los responsables. Además, advirtió que se investigará si la persona que grabó el video tuvo algún papel en la agresión.
Llamado a la comunidad para ayudar en la captura de los sospechosos
Coleman hizo un firme llamado a los ciudadanos, afirmando: "No infundirás miedo en los habitantes de este condado… tengo la intención de 'cazarte' y sacar a los responsables de las calles".
El sheriff agradeció la cooperación de los residentes, subrayando que la participación comunitaria es clave para combatir la delincuencia: "La delincuencia no tendrá cabida en el condado de Chatham".
Las autoridades continúan revisando las imágenes y recopilando pistas que puedan conducir a la detención de los agresores. Los expertos en seguridad recomiendan que cualquier persona con información relevante se comunique de inmediato con la oficina del sheriff.
