0
EN VIVO
Alianza Lima vs 2 de Mayo
EN DIRECTO
Perú vs. Brasil Sub-20

Un asalto "perturbador" activa MÁXIMA ALERTA en Walmart: el sheriff del condado de Chatham sigue la pista de los sospechosos

El sheriff del condado de Chatham, Richard Coleman, está intentando dar con quienes cometieron un asalto "perturbador" que quedó registrado en video.

María Zapata
Sheriff de Chatham busca a los sospechosos tras violenta paliza cerca de Walmart.
Sheriff de Chatham busca a los sospechosos tras violenta paliza cerca de Walmart. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

El condado de Chatham se encuentra en alerta tras un violento ataque captado en video en un estacionamiento cercano a Walmart, Ruby Tuesday y una gasolinera en Pooler. Las autoridades locales buscan activamente a los responsables e instan a la comunidad a colaborar.

Walmart: arrestan a hombre que robó pistolas de aire comprimido y amenazó a madre e hijo.

PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Statesboro: ARRESTAN de inmediato a hombre que ROBÓ pistolas de aire comprimido y AMENAZÓ a madre e hijo

Sheriff Richard Coleman denuncia ataque violento frente a Walmart

Según informó WJCL, el sheriff del condado de Chatham, Richard Coleman, describió el incidente como un asalto "perturbador". Las imágenes muestran a tres hombres golpeando brutalmente a un joven hasta dejarlo inconsciente mientras alguien grababa el ataque. Coleman declaró: "Se puede escuchar a la víctima gritar pidiendo ayuda mientras los agresores continúan golpeándolo y pateándolo, llegando en un momento a propinarle lo que comparé con una 'patada de despeje'".

El sheriff enfatizó que el condado no tolerará este tipo de violencia y se comprometió a identificar y arrestar a los responsables. Además, advirtió que se investigará si la persona que grabó el video tuvo algún papel en la agresión.

Llamado a la comunidad para ayudar en la captura de los sospechosos

Coleman hizo un firme llamado a los ciudadanos, afirmando: "No infundirás miedo en los habitantes de este condado… tengo la intención de 'cazarte' y sacar a los responsables de las calles".

El sheriff agradeció la cooperación de los residentes, subrayando que la participación comunitaria es clave para combatir la delincuencia: "La delincuencia no tendrá cabida en el condado de Chatham".

Las autoridades continúan revisando las imágenes y recopilando pistas que puedan conducir a la detención de los agresores. Los expertos en seguridad recomiendan que cualquier persona con información relevante se comunique de inmediato con la oficina del sheriff.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES

  2. ALERTA en Walmart de Statesboro: ARRESTAN de inmediato a hombre que ROBÓ pistolas de aire comprimido y AMENAZÓ a madre e hijo

  3. ALERTA, inmigrantes: cambios más estrictos para obtener LICENCIAS DE CONDUCIR en EE. UU. entran en vigor en ESTA FECHA

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano