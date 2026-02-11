Un asalto "perturbador" activa MÁXIMA ALERTA en Walmart: el sheriff del condado de Chatham sigue la pista de los sospechosos

El condado de Chatham se encuentra en alerta tras un violento ataque captado en video en un estacionamiento cercano a Walmart, Ruby Tuesday y una gasolinera en Pooler. Las autoridades locales buscan activamente a los responsables e instan a la comunidad a colaborar.

Sheriff Richard Coleman denuncia ataque violento frente a Walmart

Según informó WJCL, el sheriff del condado de Chatham, Richard Coleman, describió el incidente como un asalto "perturbador". Las imágenes muestran a tres hombres golpeando brutalmente a un joven hasta dejarlo inconsciente mientras alguien grababa el ataque. Coleman declaró: "Se puede escuchar a la víctima gritar pidiendo ayuda mientras los agresores continúan golpeándolo y pateándolo, llegando en un momento a propinarle lo que comparé con una 'patada de despeje'".

El sheriff enfatizó que el condado no tolerará este tipo de violencia y se comprometió a identificar y arrestar a los responsables. Además, advirtió que se investigará si la persona que grabó el video tuvo algún papel en la agresión.

Llamado a la comunidad para ayudar en la captura de los sospechosos

Coleman hizo un firme llamado a los ciudadanos, afirmando: "No infundirás miedo en los habitantes de este condado… tengo la intención de 'cazarte' y sacar a los responsables de las calles".

El sheriff agradeció la cooperación de los residentes, subrayando que la participación comunitaria es clave para combatir la delincuencia: "La delincuencia no tendrá cabida en el condado de Chatham".

Las autoridades continúan revisando las imágenes y recopilando pistas que puedan conducir a la detención de los agresores. Los expertos en seguridad recomiendan que cualquier persona con información relevante se comunique de inmediato con la oficina del sheriff.