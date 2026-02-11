MÁXIMA ALERTA en Walmart del condado de Stanly: adolescente ABRE FUEGO contra un menor, ¿cuál es el estado de la víctima?

Un incidente violento sacudió a la comunidad de Albemarle, en el condado de Stanly, cuando un adolescente presuntamente abrió fuego contra otro menor dentro de un centro comercial Walmart USA. La noticia ha generado preocupación entre los residentes y visitantes, mientras las autoridades continúan investigando los hechos.

William Abiormi Browne, de 19 años, fue arrestado como sospechoso del caso.

Adolescente es acusado de intento de asesinato en un Walmart del condado de Stanly

Según reporta WBTV 3 Local News, los hechos ocurrieron el lunes por la noche, alrededor de las 10:30 p. m., en Leonard Avenue, justo al lado de la autopista 24/27. La policía de Albemarle respondió rápidamente al llamado y encontró al menor herido por un disparo dentro del centro comercial Walmart EE. UU.

El sospechoso fue identificado como William Abiormi Browne, de 19 años, quien fue arrestado en la madrugada del martes. Browne enfrenta cargos de intento de asesinato en primer grado y se le ha negado la libertad bajo fianza. Durante su comparecencia en la corte, se le asignó un abogado, según detalló WBTV 3 Local News.

¿Cuál es el estado de la víctima?

La víctima del tiroteo fue trasladada a un hospital local y, hasta la tarde del martes, se encontraba en condición estable, aunque las autoridades no han revelado su edad. Hasta el momento, las razones detrás del ataque permanecen desconocidas, y la policía continúa recabando información para esclarecer los motivos del suceso, según informó WBTV 3 Local News.

Este incidente puso en alerta a la comunidad y plantea la necesidad de reforzar la seguridad en lugares concurridos, como los centros comerciales, mientras se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre el caso.