¡Atención! Como beneficiario del Seguro Social en Estados Unidos, es necesario estar al tanto de las fechas de pago, especialmente si dependes de estos ingresos para cubrir necesidades básicas en tu hogar, tales como alquiler, alimentación o medicamentos. Con la llegada de la segunda quincena de febrero, te revelamos cuál es el calendario de pagos correspondiente. ¿Quiénes pueden cobrar?

Seguro Social o SSI en EE. UU.: quiénes reciben los pagos en febrero

Según informes internacionales, la Administración del Seguro Social (SSA) ha llevado a cabo la distribución de sus beneficios mensuales correspondientes al mes de febrero en Estados Unidos, organizando los pagos en tres ciclos para cuatro grupos de beneficiarios:

Seguro Social o SSI en EE. UU.: calendario de pagos en febrero y quiénes tienen prioridad.

El primer grupo: compuesto por aquellos que cumplen años entre el 1 y el 10 de cada mes. Recibieron su pago el miércoles 11 de febrero.

Los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): ellos vieron adelantada su fecha de pago al viernes 30 de enero, debido a que el día correspondiente en febrero caía en domingo.

Ciertos beneficiarios de los programas de jubilación, discapacidad y sobrevivientes: los cuales habían reclamado sus beneficios antes de mayo de 1997, recibieron sus pagos el martes 3 de febrero.

Los beneficiarios duales, tanto del Seguro Social y el SSI, en aquella misma fecha, percibieron sus beneficios.

Vale resaltar que el calendario de pagos para la segunda quincena de febrero de 2026 establece fechas específicas para los beneficiarios. El miércoles 18 de febrero corresponde a aquellos nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes, mientras que el miércoles 25 de febrero está destinado a quienes nacieron entre el 21 y el 31.

¿Se irán adelantando los pagos de marzo?

La Administración del Seguro Social (SSA) también confirmó el pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) correspondiente al mes de marzo, el cual se llevará a cabo de manera anticipada.

Y es que, debido a que el primer día de marzo será un domingo, el depósito se efectuará el viernes 27 de febrero, el día hábil más cercano. Esta decisión tiene como finalidad poder asegurar que los beneficiarios reciban sus prestaciones sin ninguna complicación durante los fines de semana o feriados federales.