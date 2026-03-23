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Sucedió en el Walmart de Odessa: buscan a la mujer que desapareció tras un audaz robo de carteras

Las autoridades solicitan apoyo para identificar a la sospechosa, quien habría aprovechado un descuido para llevarse el bolso sin ser detectada.

María Zapata
Se busca información sobre un ladrón de carteras en un Walmart de Odessa.
Se busca información sobre un ladrón de carteras en un Walmart de Odessa. | Composición: María Zapata | Líbero
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En un reciente caso de robo ocurrido en una tienda Walmart de Odessa, las autoridades locales solicitaron la colaboración del público para identificar a una mujer involucrada en un presunto hurto de cartera. El incidente generó atención en la comunidad, mientras los investigadores continuaron analizando evidencia y recopilando información que permitió dar con la responsable, quien logró abandonar el lugar sin ser detenida.

Se efectuaron tres detenciones tras una riña en la gasolinera Walmart de North Logan.

PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart de North Logan: una VIOLENTA PELEA en la gasolinera deja tres arrestados y una víctima menor de edad

Robo de cartera en Walmart de Odessa: lo que se sabe del caso

De acuerdo con la información difundida por NewsWest 9, el caso se originó cuando una víctima dejó su bolso sin supervisión dentro de un carrito de compras, momento que una sospechosa aprovechó para sustraerlo. La situación ocurrió en el área de la tienda y fue reportada posteriormente a las autoridades.

La fuente señala textualmente: "La presunta víctima informó que su bolso fue robado cuando lo dejó accidentalmente sin supervisión en un carrito de compras en el Walmart del oeste".

Este tipo de incidentes resalta la importancia de mantener los objetos personales bajo vigilancia en espacios públicos concurridos, ya que los descuidos momentáneos pueden ser aprovechados por personas con intenciones delictivas.

Autoridades piden ayuda para identificar a la sospechosa

Tras el reporte del robo, las autoridades difundieron información del caso con el objetivo de obtener pistas que conduzcan a la identificación de la mujer involucrada. La investigación sigue en curso y se exhorta a cualquier persona que reconozca a la sospechosa o cuente con datos relevantes a comunicarse con las autoridades correspondientes.

El llamado de las fuerzas del orden forma parte de los esfuerzos habituales para esclarecer este tipo de delitos, en los que la colaboración ciudadana puede resultar clave para avanzar en la resolución del caso y prevenir futuros incidentes similares. En este contexto, el caso continúa activo, mientras se espera que nuevas pistas permitan ubicar a la persona señalada y determinar responsabilidades.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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