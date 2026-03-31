En estos meses, el positivo cambio en el Boletín de Visas ha creado un renovado sentido de urgencia para los inmigrantes y los empleadores. Las fechas de prioridad, que habían permanecido inalteradas por períodos prolongados, han progresado, lo que ofrece una oportunidad para que muchos decidan iniciar con el proceso de ajuste de estatus.

Como consecuencia, surgió una pregunta común y cada vez más significativa: si es aconsejable presentar al mismo tiempo una solicitud de inmigrante (Formulario I-140) y una petición de ajuste de estatus (Formulario I-485). ¿Qué deben tomar en cuenta? ¿Enfrentarías ciertos riesgos?

EE. UU.: ¿Se puede presentar estas solicitudes y ajuste de estatus al mismo tiempo?

Los que han cambiado de trabajo y ya no cuentan con una petición I-140 aprobada ligada a su actual posición en EE. UU., y que tienen en mente presentar una nueva solicitud, frecuentemente bajo las categorías EB-2 de Exención por Interés Nacional o EB-1A de Habilidad Extraordinaria, deben tomar en cuenta esta valiosa información.

EE. UU.: los riesgos que enfrentarán tras presentar sus solicitudes de visas y ajuste de estatus.

La presentación de solicitudes de manera simultánea parece ser una opción eficiente y atractiva, pero se debe tomar cierta precaución. Aunque es legal, también implica riesgos que suelen ser subestimados. De hecho, al considerar la presentación simultánea de solicitudes, se debe evaluar la solicitud principal, el grado de discrecionalidad en la evaluación y las posibles repercusiones si el caso resulta desfavorable.



Para entender plenamente los riesgos asociados con la presentación simultánea de solicitudes. Según la legislación, el USCIS no puede aprobar una solicitud I-485 a menos que la solicitud I-140 correspondiente haya sido aprobada anteriormente.

El organismo puede otorgar beneficios adicionales, como la autorización de empleo y el permiso de viaje anticipado antes de decidir sobre la solicitud I-140, el éxito final de la solicitud I-485 depende completamente de la aprobación de la solicitud de inmigrante.



Cabe precisar que este nivel de dependencia es el principal riesgo al presentar solicitudes de manera simultánea. En resumen, si la petición I-140 es rechazada, la solicitud I-485 casi siempre se verá igualmente afectada, frecuentemente de manera rápida.

¿Cuáles son los riesgos y consecuencias de presentar estas solicitudes en EE. UU.?

Las repercusiones de tal rechazo son inmediatas y significativas. Se anulan tanto la autorización de empleo como la de viaje del solicitante, se cierra la solicitud para ajustar su estatus, y no se reembolsan las tarifas pagadas al gobierno. Según el estatus migratorio previo de la persona, esta podría perder su base legal para permanecer en EE. UU.

En un principio, puede parecer ser una estrategia efectiva puede convertirse en un desenlace costoso y desestabilizador, pero el nivel de riesgo relacionado con la presentación de solicitudes al mismo tiempo cambia considerablemente dependiendo del tipo de petición I-140 que se presente.