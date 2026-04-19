ALERTA MÁXIMA en Walmart de Nixa: parecía un cliente más acampando, pero su ARRESTO en el estacionamiento REVELÓ una realidad más oscura

Un caso ocurrido en Estados Unidos generó alerta tras un arresto en el estacionamiento de un Walmart en Nixa, Missouri, donde un hombre que aparentaba ser un cliente más terminó involucrado en un grave caso de tráfico de drogas y armas. El hecho salió a la luz luego de una intervención policial en 2024, que dio paso a una investigación federal, un juicio y una posterior sentencia.

Un traficante de fentanilo acampaba en una furgoneta en el estacionamiento de Walmart.

Un traficante de fentanilo acampaba en una furgoneta en el estacionamiento de Walmart

De acuerdo con la información difundida por JC Post, el incidente se produjo en la madrugada del 30 de agosto de 2024, cuando agentes contactaron a Jason S. Thompson, de 50 años, quien dormía en una furgoneta estacionada en un Walmart de Nixa. El hombre entregó inicialmente una identificación falsa y luego intentó huir a pie durante el arresto, aunque fue capturado rápidamente.

Durante la intervención, los agentes encontraron cocaína, dinero en efectivo y, dentro del vehículo, una cantidad significativa de pastillas de fentanilo junto con dos armas de fuego cargadas. Según JC Post, "los investigadores hallaron casi 140 gramos de pastillas de fentanilo, además de armas de fuego listas para su uso", lo que agravó de inmediato el caso.

Sentencia en Estados Unidos: 20 años de prisión por tráfico de fentanilo

El caso culminó con la sentencia federal dictada por el juez Stephen R. Bough, quien impuso 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional a Jason S. Thompson. El acusado fue declarado culpable el 6 de enero de 2026, tras un juicio con jurado.

JC Post destacó que Thompson fue hallado culpable de posesión de fentanilo con intención de distribución, posesión ilegal de armas de fuego y uso de armas para facilitar delitos de narcotráfico. Además, su historial criminal previo incluye condenas por tráfico de metanfetamina, conspiración y robo, lo que reforzó la decisión judicial en Estados Unidos.

Este arresto en Walmart Nixa vuelve a poner en el centro del debate la crisis de opioides y el tráfico de fentanilo en Estados Unidos, una problemática que continúa generando operativos federales de alto impacto en distintas regiones del país.