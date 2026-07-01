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ALERTA MÁXIMA de Crime Stoppers: difunden imágenes y piden AYUDA URGENTE para IDENTIFICAR a los implicados en un robo y fraude en Walmart
En Estados Unidos, una investigación por robo y fraude en Walmart avanza con apoyo de Crime Stoppers, que difundió imágenes para identificar a los sospechosos.
En Estados Unidos, la policía de Lincoln ha solicitado el apoyo de la comunidad tras dos incidentes ocurridos el pasado 3 de mayo en tiendas Walmart, donde se investigan un caso de robo organizado y otro de presunto fraude. De acuerdo con el reporte difundido por KLIN - News/Talk 1400, las autoridades buscan identificar a varias personas captadas por cámaras de seguridad y señaladas por su presunta participación en ambos hechos, ocurridos en distintas sucursales de la ciudad.
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Crime Stoppers solicita ayuda para identificar a sospechosos de robo en Walmart
Según información de KLIN - News/Talk 1400, cámaras de vigilancia registraron a tres mujeres y un hombre actuando en conjunto dentro de un Walmart ubicado en Andermatt Drive, alrededor de las 7:00 p. m. La oficial Becky Keller explicó que el grupo recorrió la tienda, seleccionó productos y los colocó en una bolsa dentro del carrito.
"Luego llevaron los artículos a la caja de autopago y decidieron escanear y pagar solo algunos, pero después devolvieron todo al carrito y salieron sin realizar el pago completo", detalló Keller en declaraciones citadas por KLIN - News/Talk 1400.
Las descripciones difundidas por la policía señalan a una mujer con tatuaje floral en el cuello, otra con el cabello en dos moños y tatuajes visibles, además de un hombre con sudadera camuflada y una mujer de cabello rubio y rizado. Todos habrían abandonado el lugar en un Chevrolet Malibu blanco. El hecho se investiga como un posible robo en tienda en Estados Unidos.
Denuncie de forma anónima a Crime Stoppers al (402) 475-3600 para ayudar a identificar a los sospechosos.
Fraude en Walmart: investigan engaño de 500 dólares en Estados Unidos
El segundo caso ocurrió la misma noche, cuando un hombre fue señalado por un presunto esquema de fraude tras pedir dinero a empleados de Walmart. De acuerdo con el informe de KLIN - News/Talk 1400, la víctima relató que fue abordada al salir de su turno en la tienda de Jamie Lane por un sujeto que conducía un Nissan Rogue azul.
"El hombre le contó una historia conmovedora y le pidió 500 dólares, asegurando que los devolvería al día siguiente", indicó la oficial Becky Keller en declaraciones recogidas por KLIN - News/Talk 1400.
La investigación revela que el mismo individuo habría intentado el mismo método con otra persona en otro Walmart, aunque en ese caso fue fotografiado. Sin embargo, el dinero nunca fue devuelto, lo que ha reforzado la línea de investigación por fraude en Estados Unidos. Las autoridades han solicitado apoyo ciudadano para identificar a los sospechosos. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a Crime Stoppers al (402) 475-3600 o a través del portal lincolncrimestoppers.com.
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